Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en rueda de prensa tras la derrota del Baskonia sin demasiadas buenas noticias: "Tendrán que mirar a Sima, pero no pinta muy bien. Si se echa la mano ahí, no pinta muy bien". Una preocupación que se acentúa si tenemos en cuenta que el jueves llega la Copa del Rey. Es más, reconoció que hizo falta la ayuda de algunos jugadores "que no estaban en buenas condiciones".

No obstante, el técnico cajista no acabó descontento: "Los dos equipos nos hemos empleado a fondo. Este es el siguiente nivel para nosotros. Está claro que hemos competido, hay que meterles mano a los equipos que están por encima. Ahí es donde queremos estar. Nosotros no hemos hablado de la Copa ni ahora. Valencia, Gran Canaria y Baskonia tenían una exigencia brutal. Hemos hecho un buen partido. Ojalá aprendamos de estas cosas. Si solo son cuestiones de acierto, no las puedes controlar, pero ha habido algunas decisiones malas". 81-89: El Unicaja pierde el último baile ante el Baskonia Eso sí, el comienzo fue terrorífico: "Para ganar un partido como este contra un rival como Baskonia necesitas hacer muchas cosas bien, las hemos hecho, pero hay detalles importantes. No hemos empezado bien, nos ha faltado ritmo, íbamos tarde en todo, la toma de decisiones fue muy mala. Kendrick cambia la energía, empezamos a jugar a campo abierto. Creo que hemos dominado el segundo cuarto, llegamos bien al tercero. La falta de control del rebote ha sido muy importante". Sin embargo, el Baskonia se impuso en los instantes decisivos: "En el último cuarto han estado muy incisivos en 1 contra 1, nos han hecho daño con el rebote ofensivo y nos ha faltado el acierto de algunos de nuestros jugadores importantes. A base de corazón, con un Tyler desacertado, hemos llevado el partido a la prórroga y nos hemos caído. Ha habido varias acciones de Max Heiddeger desde muy lejos que han roto el partido. Ya no llegábamos", sentenció Ibon Navarro.