Ibon Navarro habló este lunes en la previa del decisivo partido europeo de la Liga de Campeones contra el AEK griego del martes (18.30 horas). Poco antes de que el equipo se subiera al avión rumbo a Atenas, con escala en Zúrich. Navarro se mostró ilusionado con poder sacar un resultado positivo en Grecia, a pesar de que es consciente de las dificultades que le va a poner el rival y la atmósfera enrarecida que se van a encontrar n el pabellón heleno.

Estado de forma y viaje a Atenas

"Después del partido de ayer, lo mejor no es meternos ahora un viaje de 10 horas hasta Atenas. Pero es lo que tenemos que hacer. Por encima del cansancio está la responsabilidad de saber que es un partido muy importante, la ilusión de lograr una victoria de prestigio allí, que nos haga ser primeros de grupo y la sensación es que ante el Barça nos acercamos un poco más a nuestra versión habitual de equipo. La de aguantar la dureza del rival, la de competir, la de estar mejor..."

Estado físico

"Los dos equipos llegamos condicionados por nuestro estado físico. La ausencia de Strelnieks para ellos es muy importante. Vamos a ver cómo está Williams. Para partidos así es para lo que fichamos a Djedovic, para darnos ese poso para saber lo que hay que hacer para jugar fuera de casa. También nos preocupa el estado de Brizuela, que no sabemos cómo va a estar. Veremos cómo nos afectan a los dos equipos nuestras ausencias"

Tipo de partido

"El AEK va a intentar imponer su ritmo de juego más lento. Nosotros queremos correr más, por lo que controlar el rebote será un punto fundamental y ser capacer de ser nosotros mismos en un ambiente que será muy hostil".

Resultado engañoso en el Carpena

"Los 22 puntos a nuestro favor del partido que jugamos en Málaga es una diferencia que no es real. Fue un partido muy duro, que se rompió en los últimos 5 minutos cuando nuestro ritmo consiguió que se cayesen. Es un equipo con una rotación más corta, pero nosotros ahora también tenemos lesionados y eso está más igualado. Es un partido que se decidirá en cuestión de detalles a nivel de acierto, sobre todo en el último cuarto, porcentajes de acierto, control del rebote, porcentaje de tiros libres... Creo que será eso más importante que el desgaste".

Aportación de Pierre Oriola, último fichaje del AEK

"Oriola es muy versátil. Por dentro les da una mayor rotación. Está muy acertado en el tiro de 3, aporta conocimiento de juego, capacidad de rebote, energía, continuaciones muy profundas... Les está dando muchas cosas. Nos conoce muy bien y eso le da un plus. Es otro jugador al que tendremos que controlar. Me preocupa él, me preocupa el rol de Gontikas, que no tiene nada que ver con el que vino a Málaga, ahora es el pívot titular por delante de Mitchel y les está dando muchos minutos de calidad. Son, junto con Miles, un juego interior muy poderoso".

Ambiente muy hostil

"Ya hemos jugado es Salónica. Tenemos jugadores con personalidad, con experiencia, que saben jugar en este tipo de ambientes. Está claro que va a ser muy hostil para nosotros y muy favorable para ellos, pero es lo que hay. Tenemos que demostrar personalidad y solidez como equipo y controlar las emociones y hacer el partido más sólido posible".