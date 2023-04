David Kravish y Darío Brizuela hablaron este martes en el Martín Carpena sobre sus respectivas ampliaciones de contrato con el equipo malagueño. 2+1 en el caso de Kravish, y 3 cursos más en el de Brizuela. Los jugadores mostraron su enorme satisfacción por seguir en el proyecto del equipo malagueño. Kravish lo hacía incluso arrancando el acto hablando en español: “Mi familia y yo estamos muy emocionados. Nos encanta el club, la ciudad, la gente, mis compañeros y los entrenadores. Son increíbles. No tengo palabras suficientes. Estoy muy emocionado”, declaración que fue premiada con una ovación por parte de los periodistas presentes que agradecían el esfuerzo del pívot norteamericano por no hacerlo en su idioma nativo.

Darío Brizuela, por su parte, destacó: “Mi familia y yo estamos muy contentos de seguir aquí. Desde el principio de temporada nuestra idea era continuar, aún con todas las dudas de cómo iba a ser el año. Pero por cómo ha ido todo estamos más que contentos de poder seguir. Por las circunstancias que han rodeado a mi familia este año estamos más felices todavía de poder seguir en Málaga. Muy agradecido al club por la oportunidad que me dieron y por la de seguir tres años más”.

Una de las claves para el escolta internacional español a la hora de sellar su renovación ha sido “que sigan los jugadores y que siga Ibon, que para mí ha sido un factor muy importante. Si hemos conseguido todas estas cosas buenas en tan pocos meses, ver que sigue el proyecto y que vamos a tener 2-3 años en los que todo el mundo continúa pues es una oportunidad única. Estamos construyendo algo muy bonito y tener 2-3 años más para seguir haciéndolo… es una situación idílica para un jugador”, añadió Brizuela.

Proyecto ambicioso

Sobre esta cotinuidad del proyecto Kravish destacó que "ayuda para tener consistencia en el equipo, especialmente en un grupo como éste, en el que todo el mundo está tan unido. Es una gran situación, así como el tener estabilidad”. El jugador norteamericano con pasaporte búlgaro será la primera vez que repita equipo en Europa, algo que según sus palabras ha sido muy valorado en su familia: “Han sido 8 temporadas, 8 equipos diferentes, 7 países… vas cambiando, no sabes dónde vas a estar cada año. Así que acabar en un sitio y un club como éste, en el que todas las piezas encajaron, no puedo decirte cómo de feliz estamos. Si hubierais visto a mi mujer cuando firmamos el contrato, su felicidad estaba a otro nivel”.

Brizuela habló sobre su maduración tras su 4ª temporada en Málaga, "estoy madurando como persona, yo llegué aquí con 24 años recién cumplidos, venía de una situación un poco extraña, en la que me había visto envuelto en lo que es el negocio de este deporte, y desde entonces hasta ahora he madurado un montón como persona. Me he casado, he sido padre… estoy viviendo una etapa muy importante de mi vida en Málaga en todos los sentidos. Y como jugador igual, vine aquí con unas capacidades y creo que el hecho de competir contra gente de más nivel lo que ha conseguido es que vaya mejorando. La competición también me ha ayudado a mejorar, y estoy en ese proceso de madurez tanto deportiva como personal, pero, sobre todo, haciéndome hombre en una ciudad que me está ayudando mucho a que mi familia se sienta muy cómoda, que para mí es lo fundamental, más que lo deportivo".

Este grupo, además de mostrar su unión, también está creciendo día a día gracias a la ambición, sobre la que Brizuela desveló que “la ambición del grupo está intocable y seguimos con muchas ganas de hacer cosas bonitas, no sólo en los próximos años sino en éste”.

Kravish se sumó a las palabras de su compañero: “En la Copa lo demostramos ganando al Barça, al Real Madrid y al Lenovo Tenerife. Sé la ambición y las ganas que hay y sé que esto lo podemos repetir en cualquier competición”.

En todas las renovaciones se ha destacado la química que tiene el grupo y Brizuela no quería dejarlo pasar, cuestionado por la clave del éxito de este Unicaja, el jugador donostiarra lo explicaba con una anécdota poco antes del partido “La clave es la gente. Lo comentaba antes de un partido con Kalinoski, le decía ‘no sé si ganaremos hoy, pero somos el equipo que mejor se lo pasa en el vestuario y en el banquillo’ y nos reíamos todos. Es la verdad, nos encanta competir pero también estar juntos, y en los viajes estamos y hacemos cosas juntos, nos reímos y hablamos de un montón de cosas. Y eso es algo más difícil de lo que parece en un vestuario, y más en 6 meses”, finalizó el escolta internacional vasco.