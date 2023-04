Juanma Rodríguez y el club de Los Guindos siguen trabajando en que el proyecto actual del Unicaja mantenga su fuerza y el equipo siga aspirando a títulos, como el logrado el pasado mes de febrero en la Copa del Rey de Badalona. Para el directivo verde, todavía hay margen de mejora. "Este proyecto tiene recorrido todavía. Nuestro entrenador tiene mucho que mejorar para ser un técnico top de Europa, tenemos jugadores que están alcanzando su plenitud y otros más jovenes, que también tienen margen para mejorar. Todo eso a nivel individual, si lo juntas como grupo, con lo que han conseguido en solo 6 meses jugando juntos, sale margen de mejora todavía. También creo en eso porque se les ve en el día a día, cómo trabajan, cómo mejoran como grupo. Viéndolos competir, su relación entre ellos... Creo que hay margen de mejora como equipo. Estoy convencido que con el paso del tiempo van a ser mejores porque son jugadores de mucho nivel y tienen mucha ambición", explicó.

Rodríguez mira al futuro próximo con ilusión ante los muchos alicientes que se le presentan a este grupo de jugadores. "Tenemos por delante la Final Four de la BCL, el play off por el título, la Supercopa Endesa, quizás una Copa Intercontinental, la Copa del Rey de Málaga 2024, la siguiente Supercopa... Muchos alicientes. Este grupo nos puede dar muchas alegrías. Esto es deporte profesional y a lo mejor hay gente que lo hace mejor que nosotros, pero tenemos claro que hay una identidad que ha creado este grupo y este cuerpo técnico y sabemos que vamos a ser un equipo al que va a ser difícil derrotar en el futuro. Vamos siempre a dar la cara y cuando tú tienes eso y lo encuentras, hay que cuidarlo como un tesoro", aseguró.

Este martes se presentaron las ampliaciones de contrato de David Kravish y de Darío Brizuela, dos activos más que se comprometen a seguir vestidos de verde en el futuro. Rodríguez habló sobre ellos y sobre los que todavía no han renovado. "Estamos encantados de que continúen con nosotros Kravish y Brizuela. Desde el primer momento que hablamos con ellos mostraron su disposición absoluta en seguir en este proyecto. Son ambiciosos quieren conseguir más cosas y en el club estamos muy contentos de anunciar su renovación. Respecto a otros que todavía no han renovado, somos muy optimistas a que sigan con nosotros. Y si alguno no quiere, hay que respetar su decisión y siempre será recordado en Málaga por lo que este equipo nos está dando esta temporada", finalizó Juanma Rodríguez.