Hai uns días vivimos unha xornada moi emotiva ca volta de @DzMusa e queremos que sexa o mesmo co regreso a casa de @Tkal24 😉



Este xoves ás 20:30 no Pazo, @CBBreogan contra @unicajaCB, vixente campión da #CopaACB.



A seguir soñando co noso equipazo! 🩵🤍 pic.twitter.com/DiI9ETuomw