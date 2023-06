Ibon Navarro lamentó en su comparecencia tras el partido que su Unicaja entrase a tarde a la eliminatoria, lo que en buena parte le costó la derrota en este primer encuentro de la serie de semifinales de la Liga Endesa frente al Barça en el Palau Blaugrana. «Hemos llegado un poco tarde al partido. En el primer cuarto nos ha faltado energía defensiva. Ha faltado control en las pérdidas y eso les ha permitido correr. Hemos dejado faltas por hacer, no hemos controlado a Abrines abierto, y ellos han tenido mucho acierto de tres puntos por falta de energía nuestra», dijo el técnico verde.

El equipo cajista fue otro tras el descanso y eso le permitió engancharse y competir el partido hasta el último segundo. «En la segunda parte hemos mejorado. Hemos mejorado en el rebote y en defensa. Aunque hemos dominado el rebote, hemos finalizando mal algunas de nuestras defensas. Eso les ha permitido mantener su ventaja y no nos hemos podido poner por delante ni empatar en ningún momento», explicó.

«A nivel de sensaciones nos vamos mejor de lo que hemos empezado el partido. Hemos aprendido lo que podemos hacer para ser más competitivos en el próximo encuentro. A ver si tenemos más acierto en el triple, porque con un 19% es difícil ganar en el Palau», añadió Ibon.

Preguntado por la polémica actuación arbitral en momentos claves del partido, Ibon prefirió no entrar a fondo en la cuestión para que no sonara a excusa: «Hemos tenido momentos en el partido para estar ahí. Hay cosas que prefiero verlas en vídeo. No me hagáis hablar del arbitraje, no estoy aquí para esto. No hemos perdido por el arbitraje, sino porque hemos perdido muchos balones y hemos tenido un 19% de acierto en triples».

Acción de Ejim con Vesely

Cuestionado en concreto por la acción polémica donde señala técnica a Ejim y no a Vesely, Ibon lo explica así: «Cuando hay uso excesivo de los codos es antideportiva, pero revisan y ven que no hay contacto. Entonces pitan técnica por uso excesivo de los codos. Me parece que no hace un uso excesivo de los codos. Lo que sí hay es un flopping de Vesely y no le avisan».

Por su parte, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, valoró que sus jugadores salieron «algo fríos tras el descanso», aunque puso en valor su reacción para terminar ganando al Unicaja. «Hemos hecho una primera parte muy sólida y hemos salido algo fríos tras el descanso. Como si no conociéramos al Unicaja, que es un equipo que tiene carácter. Después el partido se complica, pero por suerte estamos encontrando situaciones y lo pudimos sacar adelante», resumió.