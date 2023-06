Unicaja Baloncesto: adiós a una temporada 22/23 sobresaliente

El Unicaja se va de vacaciones. Diez meses después de que arrancara el curso en aquella pretemporada que se inició muy prontito, en agosto, por la obligación de tener que jugar la Fase Previa de la Basketball Champions League la segunda semana de septiembre, el equipo cajista bajó este martes el telón a una temporada 2022 - 2023 sobresaliente, que formará parte para siempre de la mejor historia del club de Los Guindos: campeón de la Copa del Rey, tercero de la Liga y cuarto de la Basketball Champions League.

Ha sido la temporada de la resurrección del Unicaja a todos los niveles. En lo deportivo, porque ha vuelto a ganar un título y a ser competitivo en todo lo que ha jugado y ante cualquier rival. En lo estructural, porque el club ha dado un paso al frente en todos los sentidos, con merecidos reconocimientos a sus entrenadores, jugadores y empleados históricos, porque se ha abierto al resto de clubes de la provincia y porque ha posicionado el nombre de Unicaja Baloncesto de nuevo en lo más alto. Y en lo social porque ha recuperado a la «marea verde». Tras varios años en los que reunir a 5.000 aficionados en las gradas del Palacio era casi un milagro, el Carpena se ha vuelto a quedar pequeño, con llenos hasta la bandera en la Fase Regular y en el play off. Recuperar a la afición no te da un trofeo para tus vitrinas, pero es la semilla necesaria para seguir creyendo en un proyecto al que ahora no se le ve techo.

El equipo dio la cara en las tres competiciones que jugó. El tercer puesto en la Liga Endesa es un buen ejemplo. El Unicaja acabó quinto la Fase Regular, pero ganó al Lenovo Tenerife en el play off de cuartos y se coló en el Top 4 de las semifinales. El Baskonia, que fue segundo en la Liga Regular, perdió con el Joventut en cuartos, por lo que los cajistas, eliminados ahora por el Barça, terminan la temporada en tercer lugar de la clasificación, por delante del Joventut, cuarto.

La Basketball Champions League ha sido el gran lunar de la temporada. El equipo hizo una gran campaña en Europa que le valió para colarse en la Final Four. La cita entre los cuatro mejores para elegir al campeón europeo de la FIBA se jugó en Málaga, lo que hizo que se dispararan las expectativas con un Unicaja que perdió en semifinales con el Telekom Bonn alemán. Una derrota inesperada y que deslució el final del curso europeo. Es evidente que jugar la Final Four tiene mucho mérito (sobre todo viniendo desde la Fase Previa), pero haber quedado cuarto en la cita del Carpena fue un jarro de agua fría. El único, por cierto, de esta temporada que ahora se acaba para los de verde y morado.

Un título inolvidable en Badalona

De la Copa del Rey de Badalona 2023 hay poco que decir que no se sepa ya. El pasado mes de febrero, el Unicaja se plantó en la cita copera consciente de la dificultad de un sorteo que le había emparejado con el Barça en cuartos de final. En un partido inolvidable, el Unicaja superó al Barça en la prórroga y se plantó en semifinales. Allí se encontró al Real Madrid de Edy Tavares. Parecía casi imposible, pero otro partido espectacular de los de Ibon Navarro les metió en la finalísima frente al Lenovo Tenerife, que solo unas semanas antes había ganado a los verdes en el choque liguero jugado en La Laguna. Tras un partido durísimo, el Unicaja sumó su tercera victoria seguida del fin de semana para levantar al cielo de Badalona un título que nadie podía haber ni imaginado solo cuatro días antes, cuando el equipo se montó en el avión rumbo a Badalona. Fue todo tan increíble como inesperado y maravilloso.

En total, el equipo ha jugado 61 partidos, 40 de Liga Endesa (contando el play off), 18 de la BCL y 3 de Copa. El balance final es de 44 victorias y solo 17 derrotas. Números estratosféricos para una calificación final de sobresaliente... rozando la matrícula de honor. Ahora toca descansar para preparar lo que viene tras el verano: Supercopa, Liga, Copa y BCL. Casi nada.