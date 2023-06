Unicaja 97-74 Lenovo: Vuela el Carpena y Málaga sueña

El Unicaja vuelve a ser, oficialmente, uno de los 4 mejores equipos de la Liga Endesa. Los verdes aprovecharon este jueves de junio su primera "bola de partido" para repetir victoria ante el Lenovo Tenerife y cerrar el cruce de cuartos de final entre ambos con un contundente 2-0 que impide cualquier tipo de debate sobre quién es mejor de los dos a estas alturas de la temporada.

Seis años hacía que el Unicaja no se codeaba con la jet liguera en el "Top 4". Demasiado tiempo en el que el equipo ha dado muy pocas alegrías a sus aficionados e incluso coqueteó con situaciones deportivas que es mejor ni mentar. Porque, ¿se acuerdan cuando los rivales directos de los verdes eran el Monbus Obradoiro, el Fuenlabrada o el MoraBanc Andorra?... Pues no hace tantos meses de eso.

Tiene mucho mérito estar otra vez entre la creme de la creme de la Liga Endesa. ¿Su sitio natural? Pues por méritos deportivos mostrados en estos últimos 8 meses es evidente que sí, pero también es verdad que con los cuatro Euroligas -Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia- además de los pujantes Lenovo, Joventut y Gran Canaria luchando por lo mismo, pues estar en "semis" es para celebrar con fuegos artificiales (como los del barco del otro día).

¡Qué temporada nos está dando este equipo! ¡Qué maravilla! No debería acabar nunca esta 2022/2023. Este jueves volvió a ser un partido sobresaliente de los chicos de Ibon Navarro. Es verdad que el equipo regaló a su rival el primer cuarto, en el que fue una sombra de sí mismo, pero a partir del minuto 11 empezó a jugar al baloncesto y dio un nuevo clínic de cómo hay que defender y cómo hay que atacar a un Lenovo que no tuvo ni opción de igualar el play off y provocar el tercer partido.

Del embrujo del Carpena hay poco más que decir respecto a cualquier partido pasado. La "marea verde" se ha convertido este curso en un plus que siempre aparece cuando más lo necesitan sus jugadores. El palacio se llenó hasta la bandera para la "batalla" contra el Lenovo y los casi 11.000 que acudieron a la cita fueron factor fundamental para despertar al equipo en el minuto 11 y para la resolución rápida de la serie. Mientras el equipo siga jugando con esta atmósfera, pocos rivales van a salir vivos de Málaga, por mucho que estemos en tiempo de play off y ya solo queden los mejores entre los mejores. Avisado queda el Barça... o el Valencia.

Hubo dos partidos. Uno que duró 10 minutos, que fue muy malo; y otro de 30 minutos, que fue sobresaliente. Y es que el Lenovo fue un ciclón en el arranque. Anotó tres triples sin fallo en sus tres primeros ataques y obligó al Unicaja a ir siempre a contracorriente en el marcador. Nada que ver la imagen de los canarios en esos primeros minutos con la indolente mostrada el primer partido en La Laguna. Energía, actividad, rebote... el CB Canarias se fue de 9, 13-22, al final del primer cuarto. Mal el equipo en los dos lados de la pista en esos primeros 10 minutos.

Cambio radical en el segundo cuarto

Todo cambió a partir de entonces. Despertó el Unicaja desde el primer ataque del segundo acto. Los de Ibon Navarro apretaron en defensa, acertaron desde el 6.75 y le dieron la vuelta al marcador, 27-23. El partido se convirtió en una guerra de guerrillas, en una lucha cuerpo a cuerpo en la que los verdes se sintieron más cómodos que su rival. Y a partir de ahí...

Vidorreta apostó por Shermadini y por Jaime Fernández. Pero el ciclón era ahora verde y morado y ya no había antídoto posible. El Unicaja se gustó corriendo, reboteando, defendiendo, metiendo... Fue una locura. Hasta 16 arriba se fueron los cajistas en un pabellón entregado a su equipo. Tras un parcial de 37-14 en esos segundos 10 minutos, el partido se fue al descanso con un 50-36 más que interesante.

Doornekamp no quiso rendirse, pero fue el único que opuso resistencia a la máquina verde y morada, que siguió arrasando a su rival. La ventaja se fue por encima de los 20 en un tercer cuarto muy cómodo para los de casa. Recuperó algo de margen el rival en el esprint final del cuarto y el marcador alcanzó el minuto 30 con 76-57.

El Unicaja siguió a lo suyo en un último cuarto. Le metió ritmo al partido y castigó cada despiste del rival, sobre todo anotando desde el perímetro. Los últimos minutos fueron de fiesta absoluta en un Carpena pensando ya en las semifinales. El 97-74 final lo dice todo. No hay más.

Ahora hay que esperar rival. Si el Barça gana este viernes en Valencia, los culés serán semifinalistas. Si el Valencia equilibra la serie, habrá tercer partido en el Palau. El Unicaja espera tranquilo. Hasta el miércoles 7 no arrancarán las "semis". Ahora toca disfrutar.