Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras el primer tropiezo liguero del Unicaja en la pista del Casademont Zaragoza (100-92). Una derrota que llega después de un encuentro en el que los maños "han hecho un partido espectacular en agresividad, toma de decisiones, en ser valientes, en su planteamiento y en la ejecución", aseguró el técnico cajista.

La razón parece sencilla de entender. "Han ganado porque han sido merecedores de la victoria. Si permitimos que un equipo anote 28 canastas de dos puntos y 17 en la primera parte, aunque tengas un porcentaje del 50% en tiros de tres puntos, es muy difícil que puedas ganar, aunque domines el rebote en ataque o hagas muchas cosas bien. Si atrás no estás duro, intenso, no hay responsabilidad individual en las situaciones de 1 contra 1, y hay que valorar la agresividad con la que han jugado ellos, es muy difícil ganar y es lo que ha pasado".

Ahora bien, ¿ha llegado el Unicaja con exceso de confianza? "Tenemos que aprender que esto es la Liga. Creo que lo sabíamos, pero de vez en cuando no viene mal un recordatorio para el trabajo diario, para cómo afrontamos los partidos. Equipos que no vayan al 100% y sean capaces de ganar hay muy pocos y nosotros no somos uno de ellos", a lo que añadió una crítica personal: "Mi trabajo no lo he hecho muy bien si no he convencido a mis jugadores de que esto podía pasar".

Imagen del Zaragoza

Sin embargo, parece que al propio Ibon Navarro no le ha sorprendido el Casademont. "Sí esperaba a este Zaragoza, el problema es que mis jugadores no. No creo que nos haya faltado respeto hacia un jugador como Jahlil Okafor, pero iba a tener mucho más protagonismo del que tuvo el otro día -Real Madrid- y no hemos sabido responder. Trae Bell-Haynes se ha lesionado y el partido que ha hecho Cinciarini es espectacular. Las ayudas de Miguel y el propio Lucas. A nivel de equipo, tremendos y nosotros no", concluyó.