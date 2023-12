El Unicaja buscará este miércoles en el Carpena una victoria contra el Falco Szombathely de Hungría que le permita lograr la clasificación matemática para la segunda fase de la Basketball Champions League o quedarse solo a falta de concretarla la próxima jornada, en función del resultado que se dé en el otro partido del grupo de esta jornada, entre el Peristeri y el Le Mans.

Navarro habló de lo que espera en el partido contra el cuadro magiar y de la actualidad de su plantilla, en la previa de esta jornada 5 de la primera fase de la Basketball Champions League.

Falco Szombathely

"Esta competición es bastante seria y todos los equipos tienen peligro y dificultad. El Falco es un equipo con porcentajes alto de tiro de 3 puntos, son peligrosos en el rebote de ataque, juegan bien a campo abierto, preparan bien los partidos y si no estamos finos, sufriremos. Allí nos generaron problemas. Son avisos importantes de lo que nos podemos encontrar".

Descarte

"Todos los jugadores quieren jugar. No les hace gracia no jugar y a mí no me hace gracia dejarlos fuera de la convocatoria. No se lo toman bien. Jugando en casa, con este ambiente que tenemos, es normal que todos quieran estar. Sabemos que hay que hacerlo y que es un mecanismo habitual. Muchas veces el descarte ha sido por problemas físicos y así se gestiona mejor. Más adelante, cuando la competición se ponga más caliente, será más complicado tomar la decisión de quién vamos a prescindir para cada partido. Con Lima habrá que descartar también dos jugadores a partir de ahora, cuando estemos todos. Lo importante es que no se haga la temporada larga en mayo para todos y que los jugadores quieran seguir jugando en ese momento".

Partido 100

"Estas cosas... Los entrenadores somos tan buenos o tan malos como el resultado del último partido. Ahora es todo maravilloso, pero somos esclavos de los resultados y si no echad para atrás un par de meses. Tenemos que estar preparados para cuando nos toque perder, que llegará ese día que perdamos. Jugamos el miércoles y el viernes vamos a Andorra. No hay mucho tiempo para pensar en nada más que en preparar cada partido".

¿Preparados para una derrota?

"Perder sienta mal, pero el que mejor tiene que gestionar ese momento, cuando llegue ese día, soy yo. Perder es parte del deporte. Y en el deporte se pierde más que se gana. El nivel de las competiciones que jugamos es muy alto y por eso tenemos que perder. Cuantos más partidos ganas, más cerca estás de perder".

Rivales de la BCL

Lo dijimos desde el principio. UCAM, Tenerife, los turcos, el Dijon, el AEK de Joan Plaza juega con una gran agresividad, más los equipos israelís que están fuera de Israel, pero jugando bien... La competición no deja de crecer y es muy difícil. Los de arriba han mejorado su nivel y los de abajo también son mejores que los de la pasada temporada. No veo claros favoritos. Incluso creo que el play in lo van a jugar equipos que pueden llegar después muy lejos en la competición".