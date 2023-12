Partido muy extraño el que afronta este martes (20.30 horas/101TV) el Unicaja. Precisamente, tal y como está configurada la Basketball Champions League, es muy raro que haya un solo encuentro en el que no haya nada en juego. El liderato del grupo, no caer en el play in, evitar la eliminación... lo que sea. Sin embargo, los cajistas visitan, además, a un Peristeri bwin griego que tampoco tiene riesgo a nivel de clasificación porque tiene confirmado su tercer puesto.

Así que todo apunta que más que un partido oficial va a ser una especie de entrenamiento, de nivel, en el que tanto Ibon Navarro como Vassilis Spanoulis van a poder experimentar con sistemas de cara a lo que se les viene en un futuro. Los malagueños tienen en juego este mismo viernes acceder a la Copa del Rey de Málaga como cabezas de serie y los griegos se jugarán a principio de enero su futuro continental en la BCL. En clave cajista no hay grandes misterios. El único objetivo será evitar cualquier tipo de molestia físico. Esa será la gran preocupación. La incógnita a despejar, como viene siendo habitual, será el descarte en la convocatoria de cualquiera de los norteamericanos. Todo dependerá de saber si juega o no Djedovic, aquejado de un virus, que va a poner en duda su participación en la pista ante el Peristeri, cuya presencia es vital para cumplir con los cupos. Lima y Saint-Supéry No tendrá demasiado misterio el partido, pero será un encuentro importante para dos jugadores. Todos los focos van a estar puestos en Augusto Lima, quien podría regresar a una pista de baloncesto 356 días después de su grave lesión de rodilla. El técnico verde y morado confirmó en la previa que «lo normal» es que cuente con él algunos minutos y la oportunidad está ahí porque es un partido en el que no hay nada en juego. Otro cajista que apunta a acumular este martes muchos minutos es Mario Saint-Supéry. El joven canterano ha sido un habitual en Europa por su imprescindible condición de cupo. No obstante, ya jugó tiempo de peso ante el Granada -defendiendo en muchas ocasiones a Joe Thomasson- y lo lógico, para descargar a otros compañeros, es que asuma mucha importancia en la rotación. Entrenamiento para Murcia En definitiva, podría llegar a ser un partido «difícil» de ver para el aficionado, pero que nadie se espere una pachanga o algo parecido. Ibon Navarro tiene muy claro cuál debe ser el foco de este encuentro: «De martes a viernes no hay mucho tiempo y puede ser nuestro mejor entrenamiento de cara al partido del viernes en Murcia. Ahí el equipo va a querer estar preparado y listo, pero si has perdido ciertos hábitos, luego muchas veces no es fácil recuperarlos solamente porque quieras». Así que el objetivo resulta muy claro: preparar al equipo para el partido del viernes, que es lo más importante de la semana. En Murcia sí que habrá mucho en juego, nada más y nada menos que jugar la Copa como cabeza de serie. No obstante, antes llega el trámite del Peristeri de Spanoulis. No hay nada que perder ni tampoco que ganar, pero es un partido que servirá como impulso para cerrar en el Palacio de los Deportes del UCAM el primer gran éxito del curso 2023/24.