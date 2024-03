Ibon Navarro: "Me voy bastante satisfecho con el partido defensivo del equipo"

Ibon Navarro habló en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja sobre el SIG Estrasburgo (91-62). Valoró el trabajo de todos sus jugadores, especialmente de los pívots para limitar la zona, también reconoció estar "bastante satisfecho con el partido defensivo del equipo" en un "día importante para estar cerca de la clasificación y luchar por la primera posición en Bursa".

Balance

"Entramos bien al partido. Nuestro nivel defensivo ha sido muy bueno durante los 40 minutos con algunos malos balances al final del primer cuarto. Les obligamos a jugar algo diferente a lo que están acostumbrados, a pasarse el balón un poco más. De ahí, que sin malos porcentajes, consiguieran muchas canastas tras asistencia. Desde el control del rebote defensivo teníamos buen ritmo en ataque, tal vez demasiadas pérdidas. En líneas generales, buen ritmo en ataque y mejor en defensa. Hemos probado a hacer cosas distintas. Me voy bastante satisfecho con el partido defensivo del equipo. Era un día importante para estar cerca de la clasificación y luchar por la primera posición en Bursa".

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja. / BCL

Pérdidas

"Ellos no han estado mal. Han hecho un buen partido, especialmente en el primer cuarto usando las manos. Han ganado mucho tamaño con Cavalier y Lacombe. Cuando han empezado a cambiar, muchas veces nos han tapado cosas hasta que hemos encontrado soluciones. Después hay tres faltas en ataque, dos tiros en el último segundo. No ha sido un partido excesivamente malo en pérdidas. Hay que darle algo de mérito a la defensa de Estrasburgo. Es un equipo que defiende a ser grande y nos ha costado un poco".

Limitar a Brooks

"Han empezado con situaciones de poste bajo con Brooks. Yankuba ha estado bien, ha salido duro y bien. Hemos modificado la defensa de bloqueo directo. Entre Gus, David y Yankuba han hecho un trabajo muy bueno de limitar esas jugadas. Los pequeños han apretado para no hacer llegar el balón a donde ellos querían".

Carter y Barreiro

"Tyson ha vuelto a cumplir dándonos la posibilidad de dar descanso a Kendrick. Con los problemas que puede tener jugar no muy fluido con una defensa de cambios, nos da un generador y algo distinto. Jonathan creo que ha estado un poco enrabietado porque jugó poco el otro día. Con el acierto que tenía tomó alguna mala decisión cuando tenía el tiro abierto. Más que los números, atrás ha hecho un buen partido con Lacombe junto a Ejim. Valoro un poco más que lo otro. No les pedimos que metan estos puntos, les pedimos que sean sólidos atrás. Estaré contento. Lo otro no depende de tu deseo. La defensa sí depende de tu deseo y tu concentración".