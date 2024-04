El Unicaja espera a Dylan Osetkowski

Saltaron todas las alarmas este sábado cuando, aproximadamente una hora antes de arrancar el Unicaja-Casademont Zaragoza de la jornada 29 de la Liga Endesa, el club cajista confirmaba a través de sus redes sociales que el descarte para el choque contra los maños era Dylan Osetkowski. Otra vez. Por tercer partido consecutivo, por culpa de ese virus que ya padeció antes Nihad Djedovic y que ahora se ha cebado en el norteamericano de pasaporte alemán.

Dylan Osetkowski, una de las estrellas del líder de la Liga. / ACBPhoto

Ver a Osetkowski durante el partido sentado en una esquina del banquillo animando a sus compañeros fue ya un cierto consuelo, que se convirtió en alivio casi total cuando fue cuestionado Ibon Navarro en la rueda de prensa posterior al choque sobre el estado de salud del californiano: "Si hubiera habido un jugador tocado, hubiera jugado Osetkowski. Entrenó el viernes, se encontraba bien. Ha estado separado una semana desde que nos fuimos a Manresa. Con un entrenamiento no me parecía bien sacar a un compañero para que él entrara. Veníamos de dos partidos muy sólidos sin él. Los jugadores merecían jugar y no me parecía justo sacar a alguien. Ya está bien", aseguró Ibon.

Mal momento para parar

Es obvio que nunca viene en buen momento una lesión o una baja médica, pero concretamente esta ausencia de Osetkowski, a solo dos semanas de la Final Four de la BCL, la verdad es que trastoca algo los planes del equipo y genera cierta intranquilidad. Es evidente que estamos hablando de una pieza fundamental en este Unicaja 2023/2024 que, si todo va bien y el próximo fin de semana juega el partido liguero contra el Baskonia, llegará a la cita de Belgrado con un solo partido jugado en las últimas tres semanas. ¡Ojo con esto!

Y es que el último partido jugado por el ala-pívot de San Diego hasta ahora fue el día 3 de abril, en el primer choque del play off de cuartos de final contra el Promitheas griego. Aquel día, Osetkowski jugó a un gran nivel, firmando un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes, para un 18 de valoración. Desde entonces, muchos días sin entrenar, otros haciendo solo parte del trabajo junto a sus compañeros y tres partidos sin jugar: Manresa, el segundo del play off europeo contra el Promitheas y Casademont Zaragoza.

Dylan Osetkowski lleva tres partidos sin jugar por un virus. / ACBPHOTO/A.BOUZO

Poco margen antes de la Final Four

La cuestión ahora es saber en qué condiciones regresará Osetkowski y si le dará tiempo a recuperarse al cien por cien antes de la cita europea en el Stark Arena de la capital serbia. Es normal que haya cierta preocupación, sobre todo teniendo reciente el ejemplo de Nihad Djedovic, que pasó hace unas semanas por el mismo problema que Osetkowski y que ha necesitado varios días para recuperar un buen tono. De hecho, tras perderse el bosnio el primer choque de cuartos de final contra el Promitheas por este mismo problema intestinal, tuvo una presencia testimonial en los duelos siguientes en Manresa y en el que el equipo jugó entre semana en Grecia. Hasta este último sábado, contra el Casademont Zaragoza, una semana larga después de su baja, no ha podido reencontrarse con su mejor versión física.

El cuerpo médico cajista y el staff técnico de Ibon Navarro trabajarán esta semana para que el regreso al equipo de Osetkowski sea en las mejores condiciones posibles. Por delante, el partido liguero del próximo domingo en el Carpena frente al Baskonia y después ya la Final Four, del 26 al 28 de abril. Un calendario exigente en el que el Unicaja confía en contar con la mejor versión de su jugador franquicia en lo que va de temporada.