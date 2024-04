Unicaja 67-54 Promitheas: Belgrado está a solo un paso más

El que tenga pensado ir a Belgrado a ver en directo la Final Four de la BCL que se vaya sacando billete de avión y se coja hotel, apartamento o lo que quiera. No hace falta esperar a la semana que viene... o a la otra. Es IMPOSIBLE que el Unicaja no esté en la capital de Serbia el último fin de semana del presente mes de abril luchando por conquistar su primera Champion. Es IMPOSIBLE que el Promitheas que vimos este miércoles en el Martín Carpena (sobre todo el de los primeros 20 minutos) elimine a los verdes en este play off. Hay tanta diferencia entre unos y otros que es hasta complicado escribir la crónica de este partido sin faltar el respeto al rival o a la propia competición.

Rival muy limitado

Que el Promitheas sea oficialmente uno de los 8 mejores equipos de la BCL 23/24 tiene muy difícil explicación y dice muy poco del nivel de esta Champions. A lo mejor los pobreticos griegos es que tuvieron una mala noche en el Carpena. Seguro que son mucho mejores de lo que mostraron en este primer partido de la serie, sobre todo en el primer tiempo. Pero es que es ciencia ficción pensar que este Promitheas pueda siquiera discutirle a los verdes el billete a Belgrado.

El Unicaja ganó con autoridad al Promitheas. / Álex Zea

El Unicaja es, a 3 de abril de 2024, un equipazo. Cuando se pone, juega de memoria y te pasa por encima con su tiro exterior, con su físico bajo los aros o con su solidaridad moviendo el balón para buscar siempre al compañero mejor situado. El Promitheas es, a 3 de abril de 2024, un equipo sin juego interior, que vive de lanzamientos triples con una (muchas veces) dudosa selección de tiro y que no tiene ni un solo argumento para mirar de tú a tú a este Unicaja. Si la victoria final fue por "solo" 13 puntos es porque el Unicaja no quiso ganar por más. Así de claro. Si hubiera necesitado ganar por 20, lo habría hecho. Y si hubiera necesitado 30 de ventaja, también los hubiera firmado. No tengo la más mínima duda.

Buena entrada en el Palacio

Había cierto run-run por saber qué papel jugaría el Carpena en este arranque del play off. Más de 8.000 fieles fueron finalmente copartícipes del triunfo del equipo. No fue el ambiente infernal de otras ocasiones, pero tampoco hacía falta. En los peores momentos del equipo, al inicio del último cuarto, se dejaron notar... y poco más. Noche plácida para una grada que ya espera "batallas" mayores.

Mas de 8.000 aficionados estuvieron en el Carpena. / Álex Zea

Realmente es que no hubo partido. Ni siquiera una pequeña duda inicial. El Unicaja ganaba de 12 al final del primer cuarto y 33-12, con más de 7 minutos hasta llegar al descanso. El +20 del intermedio (42-22) era haber certificado la sentencia sin casi ni echar a sudar. Es verdad que el equipo luego se relajó en el tercer cuarto. Jugó con el freno de mano echado. Como sin ganas de hacer pupa. Perdió balones, defendió desganado, falló tiros cómodos... Sirvieron esos minutos para un "maquillaje" que evitó que la herida fuera mayor. De hecho, un triple de Hale, el mejor del Promitheas, y una canasta de 2 de Stephens puso a los helenos a 6, a 5:48 del final. Se enfadó Ibon Navarro, que pidió un tiempo muerto para reactivar a sus jugadores, que cerraron el partido con un 67-54 más que digno para ellos... y para la BCL.

El Unicaja jugará el martes de la semana que viene el segundo partido de la serie en Patras. / Álex Zea

Manresa, antes de Patras

El 1-0 ya está en el zurrón. Si el Unicaja gana el martes de la próxima semana en Patras, el billete para Belgrado será ya oficial. Si pierde en tierras helenas (lo dudo, pero esto es deporte), todo quedará pendiente del partido de desempate, otra vez en el Carpena, la semana siguiente. Antes de todo eso, habrá que visitar este domingo por la mañana el Nou Congost. Allí le esperará un Baxi Manresa que pelea por estar en el play off, que viene de ganar en el WiZink Center al Real Madrid y que va a exigirle al equipo verde y morado lo máximo para seguir sumando victorias en la Liga Endesa.