Final Four BCL 2024: UCAM-Unicaja y Lenovo-Peristeri

Unicaja, UCAM Murcia, Peristeri y Lenovo Tenerife. La Final Four de la BCL 2024 ya tiene a sus cuatro equipos clasificados. El máximo título del baloncesto continental de la FIBA se disputará entre el 26 y el 28 de abril con tres equipos españoles y uno griego como aspirantes al cetro europeo. Y al contrario de lo que ocurrió hace ahora un año antes de la Final Four de Málaga 2023, ya sabemos (sin necesidad de un nuevo sorteo) los emparejamientos de las semifinales: UCAM Murcia-Unicaja y Lenovo Tenerife-Peristeri, en horarios todavía por confirmar para ambos partidos.

Unicaja

El Unicaja fue, igual que hace ahora un año, el primero en hacer los deberes en su eliminatoria de cuartos de final. Ganó 2- 0 con mucha autoridad al Promitheas Patras heleno y logró su clasificación para la que será su segunda Final a Cuatro consecutiva. Los verdes han jugado una gran temporada en Europa, acabando líderes la primera fase y líderes e invictos el Round of 16. Llegan a Belgrado como uno de los principales candidatos al título, pero... eso vale de poco, como quedó claro el curso pasado en la cita del Martín Carpena.

El Unicaja fue el primero en clasificarse para la Final Four. / Álex Zea

UCAM Murcia

El UCAM Murcia fue el segundo cronológicamente en lograr el objetivo. También superó a su rival en cuartos de final, el Ludwigsburg alemán, por la vía rápida. Un 2-0 que refrenda una espectacular temporada continental del equipo de Sito Alonso, que también aterrizará en Belgrado con muchas opciones de proclamarse campeón continental.

El UCAM Murcia será el rival del Unicaja en semifinales. / ACBPhoto

Peristeri

Entre este martes y el miércoles se han clasificado los otros dos finalistas. El tercer equipo en lograr plaza fue el sorprendente Peristeri griego, que ganó el partido de desempate de su serie ante el Telekom Bonn, en cancha alemana. Los dirigidos por Vasilis Spanoulis cerraron una gran remontada contra el vigente campeón de la BCL, después de perder el primer partido, igualar la serie en Atenas y sentenciar al rival en el tercer y definitivo choque de la serie en Bonn.

Ojo con el Peristeri, que no contaba en ninguna apuesta previa y que ha ganado este curso a los cuatro finalistas del año pasado en Málaga. Ganó al Unicaja en la primera fase (76-73), ganó al Hapoel Jerusalem (61-76) y al Lenovo Tenerife (90-82), en el Round of 16, y que ha superado al Telekom Bonn, dos veces (90-62 y 77-89), en el play off de cuartos de final.

El Peristeri, sorprendente semifinalista. / BCL

Lenovo Tenerife

El último equipo en clasificarse ha sido este miércoles el Lenovo Tenerife, que ha tenido que llegar al tercer partido de su duelo contra el Tofas Bursa turco para poder eliminar a los otomanos. El cuadro canario era el favorito y aunque haya sido en tres partidos, los de Vidorreta han logrado su objetivo y pelearán el último fin de semana del mes en Belgrado por ser campeones de esta BCL 2023/2024. El Tenerife es el último campeón español de esta competición, hace ahora dos años, en la Final Four celebrada en Bilbao.

El Lenovo Tenerife fue el último en clasificarse. / ACBPHOTO

Final Four

Las dos semifinales de la BCL se jugarán el viernes 26 y los dos ganadores de esos partidos disputarán la gran final el domingo 28. Los horarios de todos los partidos se conocerán en las próximas horas. El Belgrado Arena ya espera a los 4 participantes para vivir un fin de semana de emociones fuertes, en el que el Unicaja confía en poder optar a levantar el trofeo continental.