Ibon Navarro: "Howard es una estrella, un jugador por el que merece la pena pagar una entrada para ir a verle"

Ibon Navarro compareció ante los medios en la previa de la cita liguera de este domingo (18.30 horas) frente al Baskonia, partido en el que el Unicaja tratará de seguir siendo el líder de la clasificación, mientras que los vascos buscarán un triunfo que les permita seguir luchando por entrar entre los 8 primeros de cara a jugar el play off por el título.

Navarro confirmó que el estado físico de la plantilla verde es bueno, que Osetkowski podrá jugar, cree que su equipo debe estar concentrado solo en lo de este fin de semana y elogió a Markus Howard, al que calificó de "estrella".

Estado del equipo

"Todo el equipo está bien. Lo de Dylan Osetkowski ha quedado atrás y a falta de los últimos entrenamientos, todos están bien".

Dylan Osetkowski, durante el entrenamiento de este martes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Baskonia

"Siempre es peligroso y esta situación en la clasificación les hace todavía más peligroso. Ellos necesitan ganar para llegar a un puesto de play off. A pesar de que han jugado dos partidos esta semana y tendrán cansancio, hay que tenerles mucho respeto. Tienen un talento tremendo y un carácter competitivo que siempre les hace sacar algo extra para dar un plus. Tenemos que estar preparados porque seguro que veremos una gran versión del Baskonia. Si no estamos centrados, nos ganarán".

¿Importante ganar antes de la Final Four?

"Lo importante es llegar con buenas sensaciones a Belgrado. Antes de la Copa de Badalona perdimos dos partidos de Liga seguidos. Contra Baskonia puedes jugar bien, defender bien, rebotear sólido, controlar su juego sin balón, hacer las líneas principales del partido en lo estratégico bien y con disciplina, pero perder. Es importante terminar el partido bien".

Prueba de cara a la Final Four

"Este partido no tiene nada que ver con la semifinal europea. Baskonia es el equipo que más tiros de 3 mete de la Liga y el UCAM de los que menos. No vale como banco de pruebas. Baskonia y UCAM no tienen muchas similitudes a nivel de baloncesto. Serán partidos muy diferentes. Nos tenemos que centrar en este partido sin pensar en nada más".

Ibon Navarro habla con los medios en la sala de prensa del Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Baja de Moneke

"Dani Díez irá más al 4, habrá que ver Costello, los minutos que le quedan a Sederkerskis... Hoy veremos una idea en función del partido que jueguen contra el Virtus. Les afecta esa baja porque es un gran jugador en el uno contra uno, tiene mucha energía, un jugador capaz de rebotear y terminar a campo abierto. Es una baja importante, pero tienen otras opciones para que no se note tanto".

Chima Moneke está lesionado en un tobillo. / EFE

Liderato

"No sé si los jugadores hablan de esto. Ser primero ahora no te aporta nada en lo clasificatorio. Al final de la Fase Regular sí te da algo, pero ahora, nada. Es muy difícil que ganemos todos los partidos que nos faltan. Pero no es nuestro objetivo ni nuestra prioridad. Si no somos líderes, tampoco pasa nada. Lo importante es llegar bien al play off, sin preocuparnos de estar más arriba o más abajo".

Markus Howard

"Juega mucho, pero sigue haciendo por encima de 30 puntos. No sé si a este hombre se le va a acabar la pila. Contra un jugador así, más de lo que tú hagas es cómo esté el. Hay que hacerle trabajar en defensa, trabajar para que le cueste recibir el balón... Es un jugador por el que merece la pena pagar una entrada para ir a verle jugar. Es muy complicado porque se genera sus tiros y te ataca en cualquier momento. Es una estrella. Pero hay que pensar en todo el equipo, no solo en él. Pero sí que es un jugador diferencial".