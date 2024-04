Primer paso hacia la gloria europea

No va más. Llegó la hora de la verdad. La de los valientes. La decisiva, en la que no está permitido fallar. Unicaja y UCAM Murcia se jugarán en 40 minutos una plaza en la finalísima europea del domingo.

Dicen las apuestas, los rivales y la prensa presente en la capital de Serbia que el Unicaja es el rival a batir. Normal si tenemos en cuenta que es el actual líder de la Liga Endesa, que juega un baloncesto muy vistoso y que llega a esta cita de Belgrado en una gran racha de resultados... Pero ¡ojo! que es una sensación casi calcada a la vivida hace ahora poco más de un año cuando arrancó la Final Four de Málaga 2023 y ya sabemos cómo acabó aquello.

La verdad es que el equipo de Ibon Navarro llega a este partido con muy buenas sensaciones y con sus 13 jugadores sanos para jugar, por lo que la primera gran noticia de esta Final Four será saber el nombre del jugador descartado por el técnico para jugar las «semis».

El equipo llegó el martes por la tarde a la capital de la antigua Yugoslavia, ya está perfectamente aclimatado a todo lo que rodea la Final Four y espera ansioso el momento de empezar a competir. Los jugadores están con muchas ganas. Se les ve concentrados y con un objetivo focalizado desde hace muchos meses que está solo a 80 minutos más.

Los jugadores se entrenaron ayer en el Belgrado Arena sobre la pista LED. / Unicaja Photopress

El UCAM no lo va a poner fácil. Es un lobo que se quiere disfrazar de cordero, pero que no engaña a nadie. Es el mejor UCAM Murcia en resultados de la historia, pelea por ser cabeza de serie en el play off por el título de la Liga Endesa (algo que ni sus aficionados más forofos podían soñar cuando arrancó la presente temporada) y tienen una plantilla muy larga que Sito Alonso también deberá retocar para este partido porque ha viajado con 13 jugadores y le «sobra» uno. Ellos saben que están a 80 minutos de hacer historia, que tienen más opciones que nunca de ganar un título y con esa presión deberán jugar este viernes contra el Unicaja.

Sus números les «delatan» como tan favoritos como el que más. Es el tercer mejor equipo tanto en ataque (85 puntos por partido) como en asistencias (20,6), además de ser el quinto en rebotes (36,8). Asimismo, es el líder de la competición en puntos anotados en la pintura, con 39,9 por partido, así como en porcentaje en tiros de 2, con un 58,6%.

Ibon da instrucciones, junto a Osetkowski. / Mariano Pozo (Unicaja Photopress)

UCAM: Plantilla muy larga

Esos números vienen refrendados por una amplia plantilla en la que sus dos últimas incorporaciones, el pívot Marko Todorovic y el escolta Jonah Radebaugh, les ha dado un salto de calidad. El pívot montenegrino, que llegó en diciembre para sustituir al lesionado Simon Birgander, se ha convertido en uno de los referentes del equipo, promediando 13,3 puntos, 5,1 rebotes para 16,4 de valoración en nueve partidos. Ahora afronta la cita de Belgrado en un gran momento, tras anotar 15 o más puntos en cada uno de sus últimos tres partidos en la BCL.

El último en llegar, Jonah Radebaugh, ya se ha dejado notar en los apenas cinco partidos que ha disputado en la competición tras su llegada a Murcia el pasado mes de febrero, firmando 14 puntos, 3,8 rebotes, 2,2 asistencias para 16,8 de valoración. Junto a él, Dylan Ennis (10,4 puntos, 4,4 asistencias, con dos experiencias previas en una Final Four con el Casademont Zaragoza), Howard Sant-Roos (6,6 puntos, 4,3 asistencias, 3,8 rebotes), Ludde Hakanson (5,6 puntos, 2,6 asistencias, 1,8 rebotes), David Jelinek (5,2 puntos) y los hermanos Kurucs, Rodion (7,5 puntos, 4,5 rebotes 1,8 asistencias) y Arturs (2,6 puntos) representan una amplia batería exterior dirigida por Troy Caupain en el puesto de base (10,6 puntos, 2,4 rebotes, 2,4 asistencias, con el 50% en triples).

En la pintura, a la versatilidad del ala-pívot Dustin Sleva (10,6 puntos, 4,7 rebotes, 12,2 de valoración), el liderazgo de Nikola Radovic 7,4 puntos, 2,7 rebotes) y la intimidación de Moussa Diagne (6 puntos, 4 rebotes) suman de nuevo al recuperado Simon Birgander (7 puntos, 4,5 rebotes, 11,3 de valoración), que regresa tras estar casi cuatro meses de baja tras producirse en diciembre un esguince de grado 2-3 con edema ósea del que tuvo que ser operado.

El Belgrado Arena, que acoge la Final Four de la BCL / Mariano Pozo (Unicaja Photopress)

Poco ambiente en Belgrado

Es una incógnita saber qué ambiente se vivirá en el Belgrado Arena. El aforo se va a reducir drásticamente respecto a sus más de 20.000 asientos. Entre cajistas y murcianos no se alcanzarán ni los 500 aficionados. Puede ser una imagen tétrica, sobre todo si lo comparamos con lo que se vivió hace 12 meses en aquel Carpena hasta los topes con una numerosa hinchada del Hapoel Jerusalem, las más reducidas pero animosas de Lenovo Tenerife y Telekom Bonn y una «marea verde» que lo dio todo.

Sea con más o con menos ambiente, lo cierto es que el Unicaja quiere conquistar Europa. No será fácil, pero ¿quién dijo miedo?. Unicaja o UCAM. UCAM o Unicaja. No hay sitio para los dos en la gran final del domingo.

Lenovo Tenerife y Peristeri juegan desde las 18 horas la primera semifinal

Lenovo-Peristeri, primera «semi»

La Final Four de Belgrado tendrá su primera semifinal a partir de las 18.00 horas. El Lenovo Tenerife y el sorprendente Peristeri de Vassilis Spanoulis se citan para jugar una semifinal en la que los tinerfeños son muy favoritos en la pista, aunque estarán en seria desventaja en la grada, en la que se espera casi un millar de seguidores del equipo heleno.

La pareja Marcelinho Huertas-Shermadini es una temporada más la gran baza de los canarios, aunque esta vez también amenaza desde el perímetro con un Kyle Guy, que desde que llegó a la isla no ha dejado de meter y meter para darle a su equipo y a su entrenador un recurso más en el juego ofensivo.

El Peristeri es la gran sorpresa de este temporada europea. Ha ido pasando rondas con dificultad, pero ha llegado a la parte final de la competición jugando muy bien hasta el punto de eliminar en el play off de cuartos de final al todavía por dos día más campeón de esta BCL, Telekom Bonn, al que superó por 1-2 ganando el tercer y definitivo partido en pista germana. Los de Vassilis Spanoulis llegan sin ninguna presión y serán extremadamente peligrosos.