El verano es un momento del año en que puedes adelgazar si te lo propones. Comidas frescas como ensaladas y sopas frías, mucha fruta y recetas más ligeras para hacer frente al calor. Sin embargo, también está la tentación de la cerveza, las bebidas refrescantes azucaradas y con gas y los helados. Además, no hay que olvidar la costumbre de picar entre horas. Por suerte, Aldi intenta ayudarte en tu objetivo de adelgazar, ¿quieres saber cómo?

Una báscula para pesar tus alimentos

No, no hace falta que te pongas a dieta ni que reduzcas en exceso la ingesta de algunas comidas. No hay alimentos prohibidos, solo mejores opciones y control en las cantidades. Y ahí es donde Aldi te ofrece ayuda.

Ahora tienes en oferta en los supermercados de la cadena almena la báscula de cocina Ambiano en dos modelos, blanco y negro. El formato clásico es cuadrado, pero en la actualidad también está disponible con forma redonda.

Con la báscula podrás pesar tus alimentos para preparar solo la cantidad justa y necesaria. De este modo, cuando estés en casa puedes llevar un control más exhaustivo de lo que comes. Recuerda, no abandones alimentos que te gustan, opta mejor por consumirlos de manera moderada.

La báscula de cocina Ambiano tiene un peso máximo de 6 kilos, hace el pesaje de los líquidos en mililitros y cuenta con pantalla LCD en todos los modelos. Una vez se retiran los alimentos se apaga de manera automática.

Este producto incorpora también dos recipientes de pesaje que puedes lavar en el lavavajillas. Un accesorio sorprendente de Ambiano que se incluye con la compra es la báscula en forma de cuchara con la que podrás pesar hasta 300 gramos y que cuenta con pantalla LCD en el mango.

Con Aldi ya no tienes excusa para llevar un control sobre tu dieta en verano. En esta época del año puedes completar una alimentación sana y equilibrada a base de productos frescos y poco calóricos. Con la báscula de cocina Ambiano, a un precio de 9,99 euros, tendrás el accesorio perfecto para disfrutar de la comida sin remordimientos sobre la cantidad de alimento.