El verano es tiempo de lucir piel con prendas frescas y ligeras, así como de usar calzado abierto. En Primark, que siempre están atentos al quite, son muy conscientes de esta realidad. En el apartado de calzado, la firma irlandesa vuelve a sorprender con las sandalias de doble tira, un calzado que se reinventa para volverse actual y versátil.

Unas sandalias altas de tacón con tira trenzada

Tira trenzada sí, pero no una, sino dos. Este modelo de sandalias en Primark es ideal para aportar un toque diferencial a tus looks. Cuenta con suela lisa y un elevado tacón delgado de unos 7 centímetros de altura. Si bien no es apto para chicas con vértigo, su uso es bastante cómodo.

El diseño de doble tira gruesa con forma trenzada, puntera cuadrada abierta y estilo destalonado es perfecto para combinar con multitud de prendas, especialmente con vestidos más elegantes. Su precio es de solo 18 euros.

¿Y si las tiras son transparentes?

Primark redobla el interés por impulsar las sandalias de doble tira también con un modelo transparente. La similitud con el modelo de tiras trenzadas es más que evidente, pues en ambos casos es calzado abierto, destalonado y con un elevado tacón. En este caso se incluye una plantilla de color melocotón y dobles tiras transparentes en el empeine y sobre el tobillo. El precio es el mismo, 18 euros en Primark.

Calzado plano para ganar en comodidad

No obstante, si lo que buscas es calzado plano, la opción que propone Primark son unas sandalias con base ortopédica con diseño de doble tira con grosor medio con hebillas metalizadas para ajustar el zapato al grosor del pie.

Nuevamente, son destalonadas y abiertas. Su elaboración incluye gamuza de piel que le aporta cierto espíritu hippie o boho chic. Son perfectas para usar con faldas holgadas de corte midi, con shorts o jeans. Están disponibles en color negro y marrón a un precio de 7 euros.

Las sandalias de cuña con tira transparente

Para finalizar, unas sandalias de cuña equipadas con una tira transparente muy gruesa y otra fina más elegante en la zona del empeine más adelantado. Para añadir distinción, se incluye una pequeña tira delgada para el dedo mayor. Su altura se eleva hasta los 10 centímetros. Cabe destacar el tacón, forrado con fibra o yute de color natural. El precio es de 18 euros y están disponibles en marrón y negro.