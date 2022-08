Tener una terraza en casa es un privilegio que hay que aprovechar cuando llega el buen tiempo y el verano. Si además se complementa con piscina, la traducción es que pasas más horas en la terraza que en el salón. En Zara Home son conscientes de esta realidad, así que han lanzado al mercado un modelo de tumbona que está arrasando incluso en los ambientes más elitistas. ¿Quieres saber cómo es?

La tumbona que querrás sí o sí para tu jardín

La enseña doméstica de Zara ofrece un set a la venta tanto en tiendas físicas como en la página web conformado por una tumbona de madera de aspecto rústico y un topper a juego, una cubierta para ganar en comodidad y adquirir diversas posturas mientras se usa la tumbona. Esta cuenta con líneas sencillas, una tendencia muy popular en este momento.

El set incorpora también la colchoneta elaborada a partir de algodón con un discreto estampado de rayas.

La tumbona está fabricada a partir de madera de eucalipto. Desde su lanzamiento se ha convertido en un producto estrella en ventas.

El asiento ofrece cinco posiciones distintas y unas dimensiones de 34 cm de alto, 76 cm de ancho y 208 cm de fondo.

Solo hay un "pero" al producto, y es que, al ser de madera, es preferible no usarlo mientras se está mojado. No obstante, la solución que han encontrado desde Zata Home es vender la tumbona junto al topper. Así, ya podrás tumbarte con el bañador mojado, ya que sobre este no hay ningún problema. La colchoneta se puede secar al aire libre y también meterla en la lavadora.

El conjunto de Zara Home se vende separado o de forma conjunta. El topper tiene un precio de 69,99 euros, mientras que la tumbona se puede adquirir por 349 euros. A pesar de que ya casi estamos a mediados de agosto, todavía estás a tiempo de adquirir este atractivo producto, ¿o acaso no te puede seguir resultando útil durante los meses de otoño? Además, si lo adquieres ya no tendrás que preocuparte cuando llegue la próxima primavera de reforzar tu equipamiento de terraza.