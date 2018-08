Makoke y Kiko se separan mientras Elena Tablada se casa en secreto

Hasta ahora los divorcios y separaciones eran, a poder ser, secretos. Pero se acaban de unir las bodas. Este verano van unos cuantos famosos que han pasado por el altar (o por la notaría o por un chiringuito de playa, que todo vale) sin avisar previamente.

A este club se acaba de unir Elena Tablada, expareja de David Bisbal, quien también hizo lo mismo a principios de verano con Rosanna Zanetti. Tablada se iba a casar en Cuba con Javier Ungría, pero lo ha hecho ya en Miami. "Hola" da cuenta de ello, con una foto de los recién casados de celebración en portada. Al parecer necesitan un papel para irse en diciembre a la isla caribeña a la reboda.

El verano es tiempo para el amor: los antiguos, como el de Terelu Campos y Salvador, pillados dándose un beso; los primeros, como el de la joven Cayetana Rivera, que ya corteja; y los maduros, como el de Alberto Palatchi y Zita Serrano Suñer, que navegan por Formentera.

"Hola" obsequia además en este número a sus lectores con un clásico estival: el descanso de Isabel Preysler. La "reina de corazones" ha sido ni más ni menos que fotografiada en bikini, algo que no sucedía desde hace 23 años, según los cálculos de la revista. Las imágenes la recogen dándose un baño en aguas de Maldivas, hasta donde se fue con Mario Vargas Llosa, quien en la portada brilla por su ausencia. Las fotos de Preysler, robadas o no, también podrían ser recuperadas de su álbum de hace 30 años. Por ella no pasa el tiempo, aunque igual sí el Photoshop? Con todo, luce estupenda.

"Lecturas" da la exclusiva: Kiko Matamoros y Makoke se separan. Fijo que lo querrían llevar, al menos de momento, en secreto por todo lo que se les viene encima. Llevan 20 años juntos, pero un par de casados: su boda no fue precisamente secreta y duró semanas en las páginas de la prensa rosa. La revista también ofrece en portada un reportaje de moda con Sofía Suescun y habla de una "irreconocible" María José Campanario tras reaparecer en un acto público después de meses retirada por su fibromialgia.

Ésta vuelve a aparecer en la portada de "Semana", donde destacan su buen aspecto. También reaparecen Vargas Llosa y Preysler en los toros tras volver de Maldivas. Un notición: María Teresa Campos ha vendido por fin su casa y, cuenta la revista, por una cifra millonaria. En la foto grande, María Patiño y su hijo adolescente, de vacaciones en Biarritz.

Kiko Hernández ha querido aprovechar el vacío de Madrid en verano para irse a cenar discretamente con una "amiga especial", según "Diez Minutos". La pareja ha sido fotografiada a las afueras de la capital y la revista insinúa que hay algo más que un simple encuentro amistoso. El tiempo dirá. Lo mismo para Juan Acosta, ex de Ernesto Alterio.

La actriz sale con un arquitecto, con el que se deshizo en abrazos y arrumacos que recogió en varios selfies. En ese paseo fueron pillados por "Diez Minutos", que también descubrió a Fran Rivera y Lourdes Montes por las playas de Cádiz.