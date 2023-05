Hace unos días, Woody Allen se convirtió en un auténtico héroe en un conocido restaurante de Nueva York. El veterano cineasta salvó la vida de un hombre al realizar la maniobra de Heimlich a un amigo, que se´atragantó con la comida.

La citada maniobra es un procedimiento de primeros auxilios que se utiliza cuando una persona se está ahogando. La persona a la cual se le tiene que practicar esta técnica suele tener las vías respiratorias bloqueadas por la obstrucción de comida, por lo que no puede hablar ni toser ni respirar.

El cineasta llevó a cabo la maniobra a su amigo Andrew Stein en su restaurante italiano favorito, el Caravaggio. El ganador del Oscar, de 87 años, saltó de su asiento y agarró a Stein, de 76 años, cuando comenzó a atragantarse con un trozo de carne, según informa 'Page Six'.

Mientras el resto de los comensales, el abogado Alan Dershowitz y la mujersposa de Allen, Soon-Yi Previn, miraban atónitos lo que pasaba, Stein, quien fue presidente del consejo de la ciudad de Nueva York desde 1986 hasta 1994, se puso rojo y no podía respirar.

Fue entonces cuando el director de ‘Annie Hall’, practicó rápidamente la maniobra para salvarle la vida con sorprendente fuerza y vigor, según testigos en la trattoria.

“Me da vergüenza decirlo, pero Woody me salvó la vida”, dijo Stein a 'Page Six'. “Normalmente pido pescado, pero esta vez elegí cerdo, y poco después de que comenzamos a comer, un trozo de carne se atascó en mi garganta y me costaba respirar", y añadió: “Empecé a entrar en pánico. Estaba aterrado. Y luego Woody vino a mi rescate. Realmente fue como una escena de una de sus películas. Si no fuera por sus rápidos reflejos, me temo que podría haber muerto. Le debo la vida", reconoció.

Esta no es la primera vez que el famoso cineasta salva una vida. En 1992, rescató a su compañera de comedor, la ex productora de ‘Saturday Night Live Jean Doumanian, cuando ella comenzó a atragantarse con un trozo de pan en el restaurante Primola de la Segunda Avenida.

El suceso incluso se publicó en la portada del 'New York Post' en ese momento, y Doumainian dijo que a partir de ese día se convirtieron en amigos de por vida.

En su libro 'Side Effects', una colección de ensayos escritos entre 1975 y 1980, Allen incluso trató de imaginar el origen de la maniobra de Heimlich, aunque de una manera un poco espeluznante.

Se imaginó a alguien poniendo sus brazos alrededor de una mujer atractiva y abrazándola, solo que ella se estaba atragantando con un trozo de arenque en ese momento.

“Él espera… que algún día vivamos en un mundo donde ningún hombre, mujer o niño sea vencido por su propio plato principal”, escribió Allen.