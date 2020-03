Nutrifacil: Dietas personalizadas y a medida, de manera científica, durante el confinamiento

"Ahora que corren en nuestro país tiempos de confinamiento y reclusión obligada por la pandemia del coronavirus, desde Nutrifacil (www.nutrifacil.es) creemos que es el mejor momento posible, sin duda alguna, para iniciar y llevar a cabo una dieta personalizada para perder peso de forma efectiva, segura, científica y saludable".

Nutricionista Porter, fundador de esta empresa malagueña con sedes en la capital de la Costa del Sol y en Madrid cree que "estas semanas en las que tenemos una vida social mas acotada, podrían ser una buenísima oportunidad para adquirir un cambio de hábitos e ir hacia una alimentación saludable", debido al confinamiento que estamos padeciendo. Es el mejor momento para sacar fuerza de voluntad y entre todos, "contagiar salud", concluye Porter.

Para hacernos profundizar, cita un par de ejemplos. En estos días en los que prácticamente no podemos salir a la calle, no absorbemos Vitamina D que se adquiere con los rayos del sol, ni liberamos toda la cantidad de serotonina, la hormona de la felicidad, a la que estamos acostumbrados en España y sobre todo en el sur, por la luz que tenemos. Por este motivo es necesario, más que nunca en estos días, llevar un control de los micronutrientes, por si tenemos que suplir estas carencias. "Un error que se suele cometer cuando se inicia una dieta es estar muy pendiente de los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) dejando de lado la importancia de micronutrientes como son vitaminas y minerales".

, donde ponen a disposición de sus clientes, como él dice, embajadores y amigos todos losy expertos en nutrición de vanguardia que diseñan planes personalizados para mejorar y optimizar el estado de salud a través de la dieta.

"No hay que creerse todo lo que digan algunos influencers que arrastran multitud de seguidores en redes sociales y que muchas veces no tienen el conocimiento científico necesario ni son conscientes del daño que podrían ocasionar", comenta Porter. "En Nutrifacil -añade- hemos puesto a disposición de las personas la capacidad de poseer las herramientas digitales necesarias, y de la forma mas sencilla, para mantener contacto directo con el nutricionista asignado y hacer un seguimiento pormenorizado de cada caso". Y cita el ejemplo de que no es lo mismo la nutrición de una señora de 70 años que la de un deportista avanzado que hace crossfit. Está claro que si no hay dos personas iguales, tampoco hay dos dietas iguales.

Nutrifacil es una empresa malagueña pionera a nivel internacional en nutrición online y por este motivo ofrecerá asesoramiento nutricional básico saludable, de forma totalmente gratuita a través de su plataforma online durante el tiempo que dure el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.



Además, Nutricionista Porter nos comenta que no son la única empresa digital que está a la vanguardia en el mercado de la salud 2.0 y si buscamos otras plataformas, existen. Nos cita Apps "muy útiles, sencillas y gratuitas" que se pueden descargar y tienen sus orígenes también de la Costa del Sol. La primera de ellas es Fattyfy, "una red social para buscar profesionales sanitarios sin salir de casa, que viene muy bien para los tiempos que estamos viviendo". Por otro lado, FoodOClock, "es un sistema de alarmas para regular y poner orden a tus comidas, con la cabeza y no con el estómago. Nosotros la usamos muchísimo". Ambas Apps están disponibles para dispositivos iPhone y Android.

Aprovecha estas semanas que tenemos por delante para mejorar la salud a través de una dieta hecha a medida por los profesionales de Nutrifacil (www.nutrifacil.es). Al fin y al cabo, "somos lo que comemos".