Cuando nuestro cuerpo está expuesto a temperaturas frías como las que se dan en las fechas invernales, comienza a perder calor más rápido de lo que puede producirlo. La exposición prolongada al frío usará, con el tiempo, toda la energía almacenada de su cuerpo. La consecuencia de esto se llama hipotermia o temperatura corporal anormalmente baja. Si nuestra temperatura corporal no supera los 35 grados centígrados hay que acudir al hospital porque se está padeciendo hipotermia. Hay tres grados de hipotermias: leve (cuando la temperatura del cuerpo oscila entre 32 a 35 ºC), moderada (28 a 32 ºC), y grave (por debajo de 28 ºC).

Hay una hipotermia, la llamada accidental que tiene lugar por causas medioambientales: por transferencia del calor hacia el aire frío circundante o por conducción del calor hacia el agua. Hay otras causas de hipotermia que no son medioambientales, como por ejemplo el exceso de pérdida de calor ante una intoxicación por drogas y otros tóxicos, como monóxido de carbono; así como por lesiones cutáneas extensas (quemaduras); o bien por procedimientos iatrogénicos, como la circulación extracorpórea, o la terapia de sustitución renal continua.

Hay que decir que la mortalidad de esta enfermedad es aproximadamente de un 40%, conllevando peor pronóstico aquellas hipotermias asociadas al consumo de etanol, la indigencia, los trastornos psiquiátricos y a la edad avanzada.

Los pacientes más propensos a sufrir de hipotermia son aquellos que tienen una edad muy joven (aproximadamente hasta los 16 años) o muy mayor, (normalmente a partir de los setenta años); los enfermos que padecen dolencias crónicas, en especial si esos problemas tienen que ver con cuestiones circulatorias o cardíacas; las personas desnutridas sufrirán más hipotermia respecto a las bien alimentadas; el cansancio es otro factor que influye de forma directa al igual que estar bajo los efectos de medicamentos o de algún tipo de drogas.

Los especialistas coinciden en señalar que la temperatura corporal muy baja afecta el cerebro y hace que la persona que la padezca no pueda pensar de manera clara, ni tampoco moverse normalmente. Es por esto que la hipotermia es particularmente peligrosa debido a que es posible que la persona no sepa lo que está pasando y, por lo tanto, no podrá hacer nada al respecto del mal que le aqueja.

Los síntomas de que una persona está padeciendo una hipotermia son los siguientes dependiendo de la gravedad de la misma:

-Hipotermia leve: Taquipnea (respiración rápida), taquicardia (ritmo cardiaco rápido), ataxia (dificultad en la coordinación de movimientos), disartria (dificultad para hablar), confusión, temblor o tiritona.

-Hipotermia moderada: Bradipnea (lentitud de pensamiento), disminución del pulso, letargia, desaparición del temblor, oliguria y alteraciones frecuentes del ritmo cardiaco (bradicardia, fibrilación auricular y otras arritmias).

- Hipotermia grave: Hipotensión, oligoanuria (ausencia de diuresis), coma con rigidez muscular y arreflexia, alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias ventriculares y asistolia).

Sobre el tratamiento, hay que llevar a cabo técnicas de recalentamiento, retirando por ejemplo ropas húmedas o cubriendo con mantas al paciente, calentar el tronco antes que las extremidades, sumergir en baños de agua caliente al paciente, o aplicar sistemas de aire forzado caliente sobre su piel. En los casos más graves, lo indicado son medidas de recalentamiento externo activo, con oxígeno humidificado caliente y fluidoterapia con líquidos calentados a cuarenta y dos grados centígrados, entre otros procedimientos.