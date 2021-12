Bizum es una de las aplicaciones más populares en España. Y es que desde hace aproximadamente un año y medio ha tenido un gran éxito, ya que es muy cómoda y rápida a la hora de enviar dinero. Sin embargo, poca gente sabe que igualmente se puede mandar dinero a gente que no tiene la aplicación. Te explicamos cómo.

Cómo mandar dinero por Bizum pese a que la otra persona no tenga la aplicación

Seguro que te ha pasado alguna vez que vas a saldar tus deudas con alguien y, a la hora de hacer el Bizum, esa persona te dice que no tiene. Esto se puede solucionar de la siguiente forma, aunque, cabe señalar que si el banco del receptor del dinero no cuenta con el servicio, no podrás hacerlo.

Sin embargo, la gran mayoría de bancos tienen Bizum entre sus funcionalidades, por lo que podrás hacerlo.

Para hacerlo, simplemente hay que enviar el dinero y a la persona que lo tiene que recibir le llegará un mensaje invitándolo a que se cree una cuenta. A partir de ese momento tendrá siete días para creársela. Si no se la crea en este periodo de tiempo el dinero volverá a tu cuenta bancaria.

De esta forma, consigues que, cuando te diga "no lo mandes que no tengo Bizum", puedas hacerlo igualmente y, cuando esa persona lo crea conveniente dentro de los siete días señalados, se cree la cuenta y, en caso de no hacerlo, no se pierda el dinero.

Esto también favorece a una de las nuevas funcionalidades de Bizum, como es la posibilidad de mandar dinero a 30 personas a la vez. Así, si se da el caso de que alguien no lo tiene, el envío se podrá hacer de la misma forma.