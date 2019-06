'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo': nuevos detalles

Traemos noticias frescas para todos los entrenadores Pokémon, ya que se han revelado nuevos detalles acerca de las Incursiones Dinamax y el Área Silvestre, las nuevas funciones de los esperados 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo'. También se ha desvelado una nueva Líder de Gimnasio y la compatibilidad de estos juegos con Poké Ball Plus. Vamos entonces a por las novedades:



Pokémon en el Área Silvestre

En Galar hay una enorme explanada conocida como el Área Silvestre habitada por una gran variedad de Pokémon. Al explorarla por primera vez, los Entrenadores encontrarán Pokémon salvajes muy poderosos que están en constante alerta. Los Pokémon que aparecerán y las condiciones del campo de batalla en este lugar estarán condicionados por el tiempo atmosférico. Por ejemplo, si un Entrenador se ve envuelto en un combate durante una tormenta, verá como aumenta la fuerza de los movimientos de tipo Agua o Eléctrico.



Incursiones Dinamax

En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores podrán unir fuerzas con tres Entrenadores más en el Área Silvestre para enfrentarse a un Maxi-Pokémon salvaje en las Incursiones Dinamax. Para buscar otros jugadores con los que participar en ellas podrán utilizar la Conexión Y, una característica nueva de estos juegos. A través de la Conexión Y, también será posible intercambiar Pokémon y participar en combates en conexión a través de internet o de conexión local.

El fenómeno Dinamax, que solo se da en la región de Galar, otorga a los Pokémon un aspecto gigantesco y un tremendo poder. Los Entrenadores encontrarán distintas especies de Maxi-Pokémon de fuerza dispar al explorar los nidos Pokémon que se encuentran repartidos por el Área Silvestre. En los combates, los Maxi-Pokémon salvajes pueden utilizar varios movimientos en un solo turno, neutralizar las habilidades de sus rivales o incluso eliminar los cambios en las características. Además, pueden crear unas barreras misteriosas que los protegen frente a casi cualquier tipo de daño. Para poder dañar de verdad a un Pokémon protegido por una de estas barreras, los Entrenadores tendrán que atacarla repetidamente hasta derribarla. Si el Pokémon de uno de los Entrenadores participantes se debilita, podrá animar a los demás para ayudarlos. Si un Entrenador sale victorioso de la Incursión Dinamax, todos los Entrenadores participantes tendrán la oportunidad de atrapar al Maxi-Pokémon derrotado y recibir objetos útiles como premio.



Cathy, una Líder de Gimnasio de tipo Agua



Los Gimnasios Pokémon se encuentran dentro de los estadios repartidos por todo Galar y atraen a Entrenadores especializados en determinados tipos. Para convertirse en Campeones, los jugadores tendrán que derrotar al Entrenador más fuerte de cada Gimnasio Pokémon: el Líder de Gimnasio. Cathy es una Líder de Gimnasio experta en Pokémon de tipo Agua a la que los Entrenadores se enfrentarán en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Su actitud serena oculta un espíritu competitivo y una voluntad indomable que muestra al dominar a sus adversarios con sus poderosos movimientos de tipo Agua.

Poké Ball Plus

Al sincronizar la Poké Ball Plus con Pokémon Espada o Pokémon Escudo, los Entrenadores podrán transferir su Pokémon favorito y llevárselo de paseo por el mundo real. Las Poké Ball Plus nuevas contendrán a Mew, el Pokémon singular. Si los jugadores vinculan una Poké Ball Plus nueva a Pokémon Espada o Pokémon Escudo, podrán recibir a Mew en el juego. A diferencia de Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee!, no se podrá utilizar la Poké Ball Plus como mando en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ambas entregas de la serie principal del RPG de la franquicia saldrán a la venta el 15 de noviembre de 2019 para Switch.



