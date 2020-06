Blizzard confirma fecha de la temporada 21 de Diablo III y se anticipa a Diablo IV.

Desde las oficinas de Blizzard nos llegan varias novedades para los seguidores del inagotable 'Diablo'. Para comenzar, se han confirmado los planes de la temporada 21 para 'Diablo III', campaña que comenzará el 3 de julio y traerá nuevos conjuntos de clases, ajustes de varios objetos y habilidades. Además de revelar la fecha para la próxima temporada, el desarrollador también comentó algunas características que podemos esperar en 'Diablo IV'. Avanzamos en este mismo orden:

Según Blizzard, durante la temporada 21, el personaje canalizará un poder elemental de vez en cuando (cada 90 s) que afectará al entorno durante un tiempo limitado: Una lluvia de meteoritos cae a vuestro alrededor desde el cielo; Aliento de relámpagos; Invocáis un muro de llamas; Liberáis tornados de pura energía; Aplastáis a vuestros enemigos bajo bolas de nieve rodantes.



Diablo IV

Blizzard también ha revelado más información sobre 'Diablo IV'. Desafortunadamente, no se ha avanzado nada sobre la fecha de lanzamiento, pero desde la página destinada al juego, se puede leer: "Las mazmorras y los momentos importantes de la historia siempre son privados, solo el jugador y su grupo", adelantan desde Blizzard. Aparentemente, significa que el modo multijugador limitará la cantidad de personajes en ciertos lugares. Esta medida se adopta como decisión meramente funcional y no como una "limitación tecnológica", ya que se quiere preservar la identidad de la franquicia no permitiendo que el usuario se cruce con otros jugadores muy a menudo. "El mundo parece menos peligroso cuando uno se cruza constantemente con otros jugadores o ve gran cantidad de ellos".

"Cuando los momentos de la historia se completen y las ciudades se conviertan en centros sociales, podrás conocer a algunas personas en la ciudad. Mientras estés de camino, a veces encontrarás un jugador aquí y allá. Y finalmente, si vas a un lugar donde se está celebrando un evento mundial, verás una congregación más grande de jugadores".

Hay un par de cosas que han evolucionado en 'Diablo IV' con respecto a la narración de la historia. En primer lugar, hay conversaciones. "En 'Diablo III' nos servimos de unas ventanas que contenían el nombre y el retrato de los personajes. Esta vez, para abordar las conversaciones, estamos experimentando con una mezcla de cámaras coreografiadas de manera manual y otras generadas con herramientas. Para interacciones simples con PNJ, acercamos la cámara a los personajes (pero manteniendo una apariencia isométrica general) y usamos una biblioteca de animaciones para proyectar la idea principal de las conversaciones. Para aquellas más complejas, el enfoque de la cámara es similar, pero aquí los movimientos y las animaciones de los personajes son más personalizados. De este modo, podemos mostrar momentos de la historia que son complejos mientras estáis inmersos en el universo. Aquí tenéis una escena de este tipo de interacciones".

Una de las principales novedades que van a llegar a la saga es el mundo abierto de Santuario. "Aunque podéis concentraros en la campaña de la historia, tenemos una serie de sistemas de mundo abierto y contenido que iréis descubriendo a medida que progresas. Si queréis tomaros un descanso de la campaña principal y explorar, elaborar objetos o luchar contra otros jugadores, podréis hacerlo. [...] Aunque tenemos muchas actividades de mundo abierto, como artesanía, eventos, JcJ en el mundo y misiones secundarias, tal vez la característica de mundo abierto más popular fueron los asentamientos, que son lugares importantes plagados de enemigos que, una vez liberados, se convierten en puestos de avanzada con PNJ amistosos y un transportador. Pese a que cada asentamiento cuenta con un trasfondo, la mayor parte de la historia es visual y las misiones no conducen directamente hasta ellos. Por ejemplo, uno de los asentamientos de la zona es una ciudad afectada por una maldición que transforma a los aldeanos en sal. Otro, una cripta habitada por un espíritu que posee los cuerpos de muertos vivientes y salta de un esqueleto a otro hasta que acabáis con él".

Diablo IV - Cinemática anuncio | Con tres comienza