'Fortnite' se ejecutará a 4K y 60 fps en Xbox Series y PS5 desde su lanzamiento

Los responsables de prensa de Epic Games han confirmado mediante un comunicado que los jugadores de la nueva generación de consolas tendrán acceso a la versión mejorada de 'Fortnite' desde el día de lanzamiento de las plataformas, con numerosas mejoras visuales, de rendimiento y la aplicación de otros detalles que aprovechan las tecnologías nativas de Xbox Series X/S y PlayStation 5.

En PS5 y Xbox Series X, será posible ejecutar 'Fortnite' en 4K y a 60 fps constantes, mientras que en Xbox Series S la resolución máxima se limita a 1080p con los mismos 60 fps de tasa. Los participantes del Battle Royale podrán aprovechar tiempos de carga rápidos en todas las consolas para entrar más rápido en las partidas, además de soporte de pantalla dividida con amigos de manera mucho más fluida y sin pérdida de rendimiento.

En la consola de Sony, los jugadores ahora podrán iniciar los distintos modos de juego directamente desde la interfaz de usuario de PlayStation 5, que tendrá guías de acceso rápido para acelerar el inicio. Además, con el mando de control DualSense se proporcionarán sensaciones fidedignas de gatillo, manejo de armas y otros elementos a través de las funciones de retroalimentación táctil que incorpora el mando.

La nueva sección de actividades de la consola de Sony también permitirá a los usuarios invitar o aceptar solicitudes de una manera increíblemente rápida y así encontrarse de inmediato en una partida en los modos Individual, Parejas o Equipos. Además, si inicias sesión en el juego antes del 15 de enero de 2021, podrás recibir el pico Revival Axe de forma gratuita, inspirado en la primera herramienta de recolección del Battle Royale.

No importa en qué plataformas juegas ahora a 'Fortnite', el juego cruzado permanecerá disponible y tanto la progresión como los elementos cosméticos se trasladan a las nuevas plataformas. En Xbox Series, si has transferido tu perfil desde Xbox One, simplemente tendrás que descargar la versión Xbox Series X/S del juego. En PlayStation 5, tan solo habrá que descargar el juego desde PlayStation Store e iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Games o PlayStation Network.

'Fortnite' llegará a Xbox Series X/S el 10 de noviembre con el lanzamiento de la consola, mientras que estará disponible en PS5 a partir del 12 de noviembre (aunque en Europa el lanzamiento de la consola está programado para el 19). En algún momento de 2021, se espera que el juego se actualice al nuevo motor gráfico Unreal Engine 5.