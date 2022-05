'Triangle of Sadness', dirigida por el realizador sueco Ruben Östlund, se ha alzado este sábado con la Palma de Oro de la 75 edición del Festival de Cannes. Östlund ya sabía lo que era ganar una Palma de Oro en 2017 por su anterior cinta, 'The Square'. La película 'Close', del belga Lukas Dhont, se ha hecho con el Gran Premio del Jurado exaequo con 'Stars at noon', de la cineasta francesa Claire Denis. El galardón a Mejor Dirección ha recaído en el surcoreano Park Chan-wook por su cinta 'Decision to leave', mientras el galardón a Mejor Guión ha sido para el sueco de origen egipcio Tarik Saleh por 'Boy from heaven'.