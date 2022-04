El Barça pinchó ayer ante el Rayo (0-1) y sumó su tercera derrota consecutiva en el Camp Nou. Tras el encuentro, Xavi reconoció estar "enfadado y decepcionado" con el resultado e hizo autocrítica al asegurar que no había sido capaz de motivar a sus jugadores. "Hoy era una oportunidad de oro. Nos hemos complicado nosotros otra vez la clasificación para la Champions. Me he equivocado hoy como entrenador. No los he sabido motivar lo suficiente, no he sabido tocar la tecla para que los jugadores salieran con la motivación de l segunda parte", dijo en sala de prensa. Por su parte, el técnico del Rayo Vallecano no ocultó su satisfacción con la victoria. "Hemos tenido el acierto para ganar en el Camp Nou que la primera que legas, la metes", señaló.