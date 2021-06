El 30 de junio Sánchez comparecerá en el Congreso para explicar la decisión de conceder los indultos, pero con anterioridad, el martes 22 de junio habrá Consejo de Ministros, es probable que sea cuando se firmen las medidas de gracia para los líderes independentistas, aunque podría retrasarse hasta el día 29 y antes aún, mañana mismo, Sánchez vuelve a Cataluña, al Liceo, ante la sociedad civil catalana, en un acto que han llamo 'Agenda para el reencuentro’. No estarán los miembros del Govern, no asistirán líderes independentistas. Puigdemont reacciona a ese acto con este mensaje en redes sociales: “Pensad que los del "reencuentro" son los mismos que nos dijeron que aquello con Biden fue un encuentro. Lo califica de marketing y no de política. Los independentistas advierten que seguirán con la lucha y desde el Gobierno defienden los indultos sin necesidad de arrepentimiento por parte de los presos.