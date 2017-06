Vecinos de Benajarafe alertan del estado de dejadez de su urbanización

Una zona verde de Benajarafe, destinada a un parque infantil y al ocio de los más pequeños, se ha convertido a un foco de insalubridad y vivienda de parásitos, insectos y algún que otro roedor. Ésa es la denuncia de una docena de vecinos, que no se sienten escuchado por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, y que están hartos de la situación, que se agrava ahora con la proliferación de cucarachas que, cuando se pone el sol, invaden patios y casas, en la zona de la calle Apolo y Afrodita.

«Es una vergüenza. Mi marido ha ido ya varias veces a la Tenencia de Alcaldía pero este año no han venido a fumigar, como hacen cada mes de mayo, y mis niños y yo estamos encerrados en casa porque el patio está tomado por las cucarachas», explica María del Mar García, mientras muestra fotos y vídeos. El matrimonio formado por Sergio Pinazo y Silvia Gómez enseña los escritos presentados denunciando la «insalubridad de la zona verde y las cucarachas que salen por arquetas y alcantarillas». «Pagamos nuestros impuestos, algunos con carácter retroactivo, pero tenemos servicios tercermundistas».

La altura de los matorrales se adentra ya en varias casas e imposibilita andar por las aceras. Este miércoles acudió un trabajador a adecentarla, pero el tema no mejora. «Estamos dejados de la mano de Dios», dice Antonio Criado, de 85 años. Y lo corrobora otra vecina, María Manuela Camacho: «Ir a tirar la basura cada noche se ha convertido en una odisea porque has de ir sorteando cucarachas y yo eso no lo soporto», añade.

Los vecinos piden con urgencia la fumigación y adecentar una zona que está abandonada.