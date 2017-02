Marbella y la bestia

A las 2.30 horas de la mañana acababa una gigante semifinal que hizo las delicias de los aficionados. Un día donde 5 agrupaciones perfectamente pudieron ganar el pase a la gran final. Cómo luce todo en el Cervantes. Que se lo digan a los coristas de Cádiz o a los murguistas cordobeses que disfrutaron enormemente de la experiencia. Desgranemos la noche

El titular de la crónica quiere reflejar, que muchas veces las impresiones negativas en el Alameda se tornan positivas en el Cervantes. Hay crecimientos de grupos casi milagrosos. Y ayer vimos uno de ellos con la comparsa de Marbella Bésame. La noche y el día en cuestión de actitudes. Se comieron literalmente el escenario. Las flores del friso que adorna el final del escenario seguro que dejaron impregnados aromas en los zapatos de estos príncipes y su lucha por la belleza. Un pasodoble de categoría al pregonero Dede Cortés, presente en el patio de butaca, levantó al teatro. Con gusto y sincero. Para rematar la faena un piropazo a la mujer y la tierra malagueña. Todo interpretado con fuerza y una enorme musicalidad. Si en preliminares a los chicos de Moya los veíamos en la lucha por esa complicada quinta plaza de la final, salíamos ayer con la sensación de verlos dentro. Pero todo esto lo decidirá el jurado no este triste plumilla que solo habla de sus gustos. Un pase para no olvidar.

La comparsa del maestro, de Jesús Gutiérrez sigue haciendo su concurso redondo. No baja ningún ápice de su excelente preliminar. Mantiene una regularidad con plaza en la final. El secreto es la defensa y el acierto del tipo. Estos Picasso saben a salitre del que se cuela por calle Ancha en los días de levante. Cada vez que escucho el punteo de introducción del pasodoble más me gusta. Letras emotivas que conectan con un público que agradece que Jesús y los suyos hayan dado en la tecla. Excelente popurrí que gana enteros en el Cervantes. Necesaria, muy necesaria la vuelta del estilo conjugando interesantes toques modernos. Homenaje en forma de pasodoble a Miguel Ángel Crespo que puso el Cervantes de pie. Jesús sonreía por camerinos al final de la actuación. Y nosotros sonreímos por la vuelta de uno de los hijos del carnaval que nunca se fue.

La bestia de esta crónica viene en forma de dos señores pasodobles de la comparsa de Los Reyes de David Santiago. Tremendos. Punto y aparte en el concurso. La música de Juan Carlos Aragón está creada en la complicidad de dos amigos que se conocen. Y el binomio nos da un regalazo para nuestro carnaval. Un piropo a su ciudad que nunca falta con poesía. Sí, poesía. Y la poesía suele abrirte las carnes como lo hizo el pasodoble. Así como te deja con ganas de releer el mensaje y sacarle los mil puntos distintos del poliedro de letras. Eso no es densidad ni entendimiento. Es poesía. El segundo fue tan directo que el púgil al que iba dirigido besó la lona rápido. La monarquía en el punto de mira. Brutal. De lo mejor de este autor que le recuerdo. El paseo militar de la comparsa no fue tal por culpa de un cuplé mascado y cierta desconexión del grupo en el popurrí que no enganchó al máximo de sus posibilidades. Un poco más de tensión es necesaria para mantener la perfección de una gran obra. Camino de algo grande sin discusión.

Abro la modalidad de murga con la murga de Godoy y Malo La verdad según se mire. Probablemente este sea su último pase en el concurso. Hay veces que uno no da con la tecla y no pasa nada. Se relame las heridas y espera al año que viene. Lo importantes es morir con el sello, con el estilo y los chicos y chica de la murga de Torremolinos lo hicieron. Poco más que añadir que dar las gracias al que inventa o al que arriesga y al que busca vericuetos al humor estándar. Sí hay una cosa que me resulta curiosa. Yo que me he llevado muchos cosquis por intentar desde el respeto contar mi verdad aunque esta sea cruda y no guste escucharla contemplo curioso la lectura de más de un comentario que más lejos que un lícito no me gusta o no me ha hecho gracia se parece más a un me alegro. Cada cual que vea.

Merchán cumplía años sobre las tablas. De edad y de murga. Y es tan humilde que en vez de recibir regalos este magnífico murguista nos regaló una divertidísima actuación de estos extraterrestres de ¿Pa que has venío cabesa? Divertidísimas parodias entre coplas que hacían las delicias del respetable. Pasodoble crítico a los devenires de nuestra feria y otro emotivo a sus hijos condujeron a una tanda de cuplés simpática con guiño al tipo de Vera Luque. Un popurrí cargado de musicalidad va enlazando pegotes hasta llegar a la mítica cuarteta de la feria. Para morirse de la risa. Siempre arriesgando introdujeron letras a cosas que han pasado en el concurso. La modalidad de murga está muy complicada. Su suerte en manos del jurado. La nuestra la de reírnos con ellos.

La murga de Pedro Vera Pa que nadie te la quite bajó un poco el pistón en esta semifinal. Nada preocupante. La sensación en la preliminar fue colosal de ahí que sufras el desgaste propio del concurso esperando las letras que aunque de categoría no se asemejaron a las de preliminares. Aspirantes al top 3 tuvieron un gran pase. El más completo de la noche. Risas desde principio a fin. Poco más que contar que recomendar verlos como sea. De estas feas que no se casan ni a tiros a los organizadores de boda de Los que vienen como anillo al dedo. Estos cordobeses son la grata sorpresa de este concurso y vienen a por todo. Cuplé a la huelga de bomberos que denota categoría. Un popurrí de menos a más que engancha y una forma de cantar y compás brutal. Yo y digo yo los tengo dentro de mis quinielas. Da gusto que vengan estos grupos a nuestro concurso.

Coda. Que bonito es el Cervantes poco más se puede decir.