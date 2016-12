Eugenio Chicano pinta Andalucía

Confiesa Eugenio Chicano (Málaga, 1935) que las obras que forman su nueva exposición, Paisajes andaluces, son el resultado de «dejar de intelectualizar» su oficio de pintor y «dar confianza al brazo», a los pinceles. De esta forma acabó «subrayando sentires» andaluces a través de los luminosos 32 lienzos que hasta el próximo 5 de febrero cuelgan en las paredes de las salas de la Coracha del Museo del Patrimonio Municipal. Un trabajo que, según punta la comisaria de la muestra, Mariluz Reguero, retrata a una Andalucía «lejos de panderetas, ritos y mitos».

En los cuatros de Paisajes andaluces no aparecen ni personas ni animales, «ni lunares, ni rizos en el pelo». «No he querido caer en esos ripios», sostiene el pintor, que afirma que aunque mantiene una uniformidad de estilo en todas las obras, sí va «cambiando los procesos de realización» en cada una de ellas. Los olivares de Jaén, la campiña cordobesa, las salinas de Cádiz, el almeriense Cabo de Gata, la sierra granadina o la Vega de Antequera son algunos de los rincones andaluces que han pasado por la mirada de Chicano, que el próximo sábado, 24 de diciembre, celebra su 81 cumpleaños. Según Reguero, estas obras «nos permiten viajar de la mano de Chicano por una Andalucía nueva para nuestros ojos, pues el enfoque es nuevo, producto de la madurez artística del pintor en donde evidencia su gran acopio de experiencia y su extenso conocimiento». Reguero desveló que este proyecto nació en la mente de Chicano cuando llegó a sus manos un paisaje pintado en su juventud y decidió recuperar el tema de los paisajes «con la sabiduría y la libertad de hoy, cuando con 80 años no tiene que demostrar nada».

El artista se adentra aquí en fórmulas pictóricas distintas a otras habituales en su trayectoria, en campos tan diversos como la cartelería, la denuncia social y política, el retrato, la pintura de caballete, el dibujo, el grabado, las visitaciones, la pintura de temática religiosa y cofrade o sus diálogos pictóricos con Picasso. La muestra es el resultado de cinco años de trabajo en los que Chicano ha visitado Andalucía –más de 30 viajes de exploración y más de 20.000 kilómetros recorridos a lo largo de todo el territorio andaluz–, buscando las localizaciones y viviendo cada uno de los rincones. El resultado fueron 96 bocetos de los que han salido las 32 obras de Paisajes andaluces, en las que están representadas por igual las ocho provincias andaluzas.

Exposición itinerante. Tras su paso por las salas del Mupam, la exposición, que cuenta con la colaboración del Foro de los Consejos Sociales de la Universidades Públicas de Andalucía, recorrerá una a una las ocho provincias de la comunidad. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, Juan de Dios Mellado, adelantó que Cádiz y Huelva serán las primeras provincias en acoger los nuevos cuadros de Chicano. «Durante dos años, esta exposición recorrerá la columna vertebral de Andalucía», destacó.

Paisajes andaluces es la cuarta exposición que Eugenio Chicano protagoniza en las salas de la Coracha tras La Copla (2002), Visita al bodegón clásico, (2006) y la antológica Eugenio Chicano 1956-2020, celebrada en 2013 con motivo de su 75 cumpleaños.