Bromo: un nuevo proyecto de electrónica inquieta

La electrónica malagueña más inquieta tiene un nuevo nombre: Bromo. En realidad, no es tan nuevo y lo es del todo: es el flamante proyecto audiovisual de dos viejos conocidos de la escena experimental, Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer. Se presenta este jueves en La Caverna de Calle Amores, a partir de las 21.30 horas (aportación, 5 euros), y será el estreno oficial de la primera edición de su disco de debut, 'Traces of erosion'.

Bromo "nace de la necesidad de trasmitir un mensaje a través de un discurso aparentemente abstracto. Un proyecto escénico audiovisual de arte digital bajo los códigos del cine documental de ámbito social, medioambiental y político", según sus responsables. En su primer show, aseguran haber tomado "las colonias como bandera": "Reflejaremos aspectos relevantes de las migraciones y las erosiones que éstas provocan. El objetivo es poner de manifiesto aspectos tan importantes de nuestra era, pasar a la acción, una declaración protesta desde el ámbito geográfico, social, político y medioambiental". La idea es, por tanto, hacer que la música y las imágenes "acompañen al público hasta la catarsis, entre la reflexión y el trance con un lenguaje musical directo, devastador e hipnótico".

Paloma Peñarrubia es conocida por su larga y fecunda incursión en la música electrónica experimental y la composición para medios audiovisuales y escénicos. Esta mezcla de disciplinas y colaboraciones en diferentes proyectos se ve reflejada en las herramientas que utiliza para componer su propia imaginería sonora. Son destacados sus trabajos para danza, teatro, spots publicitarios, empresas de diseño, documentales y por el largometraje 'Seis y medio' de Julio Fraga, con el que fue nominada a la Mejor Música Original, en los Premios Asecan 2016 del cine Andaluz, y su trabajo para teatro 'La grieta, entre animales salvajes' con la que fue nominada en los premios Aresan 2016 a "La mejor música y espacio sonoro". Es la responsable de Oigovisiones, un sello discográfico caracterizado por sus ediciones singulares y primorosas.

Azael Ferrer, artista multimedia y profesional de las artes escénicas, es miembro co-fundador del colectivo La Caverna de Amores, Merchants of Reality y Transdisciplina A/V. Su trabajo incluye instalaciones audiovisuales, performances en vivo, sesiones Vj, diseños para grandes Festivales y eventos de música electrónica, también es colaborador del proyecto audiovisual Las Flores No Lloran. Trabaja con diferentes compañías de Teatro, Danza y circo de Andalucía. Con una sólida trayectoria en este campo, Azael crea experiencias de inmersión a través de gráficos generativos, luz y sonido. Su práctica es una exploración experimental de las artes digitales, tecnología y percepción multi-sensorial. Aprendió su oficio estudiando Realización Audiovisual en el Politécnico de Marbella. Desde 2012 a 2015 ha desarrollado su trabajo en San Francisco (California), algunas de sus actuaciones destacadas en USA incluyen: SFMOMA (San Francisco Museum of Modern Art) and the Oakland Museum of California. Kaleidescape Audiovisual Art installation, Oakland, CA. Burning Man 2014, The Vulvatron Project, Black Rock City, Nevada. California Academy of Sciences – Kaleidescape Audiovisual Art installation curated by Betty Bigas, San Francisco, CA . SXSW (South by Southwest), All Of It Now Visuals – VJ, Austin, TX .