El malagueño que baila con Celine Dion

La prestigiosa revista 'Vogue' ha conseguido lo buscado por muchos: el posado más sensual de Celine Dion. Sí, la canadiense, la inmortal voz del tema principal de la película 'Titanic', ha posado sin ropa (pero, ojo, que el reportaje fotográfico es de lo más cándido, o 'elegante' como suele decirse en estos casos). Pero lo que lleva el artículo a nuestras páginas es que en él la cantante hace referencia a Pepe Muñoz, que la acompaña actualmente en su gira europea. ¿Y quién es Pepe Muñoz? Un bailarín e ilustrador afincado en Málaga (nació en Alicante), con el que la Dion interpreta algunos números algo subidos de tono en su nuevo show.

"Pepe es un español, originario de Málaga. También es un ilustrador de moda. Céline conoció a Pepe en Las Vegas, a través de la esposa de su asistente, que también es bailarina", señala 'Vogue', que añade que ambos artistas han fraguado una estrecha amistad, que seguro fructificará en próximos proyectos.

Muñoz es un viejo conocido del baile y los musicales. Ha trabajado en musicales de gran prestigio internacional como 'Chicago', 'Cats' (en la gira que recorrió Reino Unido, Alemania, Italia y España), 'West Side Story' y 'Dirty Dancing'. Además, Pepe ha participado en 'Zumanity', uno de los números pertenecientes a 'The Sensual Side of Cirque du Soleil', en New York y Las Vegas y también en el programa de televisión 'Fama Revolution'. Pepe inició su carrera profesional como bailarín en la Royal Academy of Dancing Elementary Level en Málaga, y participó en los cursos de verano con el Ballet Nacional de Cuba y el Royal Ballet de Londres. También ha impartido clases en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), el centro laureado últimamente por Antonio Banderas.

El bailarín compagina sus trabajos escénicos con otra de sus grandes ambiciones: ser un reconocido ilustrador de moda. "Mi abuelo materno era ilustrador profesional y publicista, desgraciadamente nunca llegué a conocerle, ya que falleció antes de que yo naciera?. supongo que él tiene parte de culpa", dijo en una entrevista con 'Chictrends', en la que manifestó su intención de estudiar costura y patronaje.