Gamepolis desvela los primeros argumentos de su quinta edición

El desarrollador internacional Gordon Walton será uno de los protagonistas de la inminente nueva edición del Gamepolis, el festival malagueño sobre el ocio electrónico. La cita, del 21 al 23 de este mismo julio. Los auditorios de la cita en el Palacio de Ferias y Congresos, con capacidad para 600 y 900 personas, acogerán encuentros con diseñadores de juego de fama mundial, mesas redondas sobre recreativas y deportes electrónicos y conciertos en directo de bandas sonoras, entre otras actividades.

La quinta edición de Gamepolis se ha propuesto "inspirar, sorprender, innovar y tomar el pulso a la industria del videojuego". En este sentido, Walton ofrecerá una ponencia sobre la evolución de los videojuegos a lo largo de su historia. Así, Walton (Houston, Texas, 1956) propondrá el viernes 21 de julio a las 17.00 horas un viaje a través de sus propias experiencias personales; desde 1970 (década en la empiezan los primeros videojuegos comerciales) hasta la actualidad. Además, será miembro del jurado de la Zona Indie de Gamepolis.

Gordon Walton, creador y director de videojuegos desde 1977, actualmente es presidente de Art & Craft Entertainment, Inc, responsable del desarrollo de 'Crowfall', financiado colectivamente. En su carrera profesional ha trabajado como vicepresidente y productor ejecutivo en Playdom Austin , vicepresidente y co-director general de estudio en Bioware Austin en títulos como 'Star Wars: The Old Republic' y jefe de estudio en Sony Online Entertainment trabajando en un título no anunciado y en 'Star Wars: Galaxies'. Anteriormente ha sido VP y productor ejecutivo de 'The Sims Online' para Electronic Arts/Maxis y el mismo puesto en Origin Systems a cargo de 'Ultima Online'. Ha desarrollado más 30 videojuegos y trabajado en la creación de más de 200 juegos .

El programa de conferencias de Gamepolis se completa con ponencias de más desarrolladores reconocidos a nivel internacional, como Kevin Sardà , actual jefe de Diseño en Tequila Works y responsable del popular 'Rime', un videojuego de aventuras de gran éxito. Sardà repasará los trucos elementales del diseño de videojuegos y cómo aplicarlos. Por otro lado, la banda sinfónica Games Waves Band interpretarálas bandas sonoras de videojuegos como 'Silent Hill', 'Pokémon', 'Castlevania', 'Kingdom Hearts', 'Final Fantasy X' y un medley con lo mejor del retro, con las músicas míticos de 'Sonic' y 'Mario Bros', entre otros.

Asimismo, la ESL , la organización de esports más grande y antigua del mundo, ofrecerá una conferencia el sábado 22 a las 19.00 horas sobre los deportes electrónicos con Eider Díaz , brand manager de ESL, y Ana "Anouc" Oliveras , exjugadora profesional de 'Counter Strike: GO'.

La historia de las máquinas recreativas y de 'Street Fighter', conferencias sobre la creación de bandas sonoras y guiones para videojuegos, ponencias acerca del trabajo de un estudio independiente , la historia de la revista 'Hobby Consolas' y presentaciones exclusivas de libros completan la programación de conferencias de Gamepolis 2017.

Tras el éxito de la pasada edición con más de 32.000 asistentes, Gamepolis, según sus responsables, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España. Este encuentro, que reunirá bajo el mismo techo a jugadores, desarrolladores, estudiantes y profesionales del sector, convertirá un año más a Málaga en la capital nacional de los videojuegos. La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga mediante el Área de Juventud y el Área de Nuevas Tecnologías, Promálaga, la Diputación de Málaga, el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y el Palacio de Ferias y Congresos de la capital y la colaboración de numerosas empresas del sector.