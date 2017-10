"No me importa el sector crítico, yo canto para hacer disfrutar"

Este concierto, en el que hará un recorrido por los mejores éxitos de su discografía, pone fin a su gira y da paso a la gestación de un nuevo álbum

Licenciada en Derecho y titulada por el Conservatorio, María Toledo abandonó finalmente los despachos de abogados para dedicarse por completo a la música, su vida. Ella es la imagen del flamenco actual. Se trata de la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. Nominada dos veces a los premios Grammy Latino, esta cantaora regresa el 7 de diciembre al Teatro Cervantes para hacer un amplio recorrido por los mejores éxitos de su discografía.

¿Cómo y cuándo decidió dedicar tu vida a la música, dar todo por la música?

No es que uno decida, sino que la vida te va llevando. Estudié derecho porque era la carrera que estaba en Toledo. Al mismo tiempo estudié conservatorio y bueno, me gustaba, pero nada me gustaba tanto como cantar. Me motivaba cantar los fines de semana, aunque me alegro de haber estudiado Derecho, ya que considero que es una carrera que deberíamos estudiar todos. Pero para mí, como la música, no me ha gustado nada y ahora sólo me dedico a ello.

Es de las primeras cantantes de flamenco que va acompañada de un piano. ¿Qué opina al respecto el público del flamenco más tradicional?

No me importa el sector crítico. Yo canto para disfrutar y hacer disfrutar a mi público. Esa es la gente que me importa, los que me quieren de verdad.

En este sentido, ¿considera que el flamenco debe continuar evolucionando?

Yo creo que todo en la vida tiene que evolucionar. Por ejemplo, el papel de la mujer ha evolucionado a lo largo de la historia, ahora no tenemos nada que ver con nuestras antecesoras. Entonces, creo que todo tiene que evolucionar y adaptarse a la época en la que estamos. Sino, si uno se niega, eso quedará parado en el tiempo.

Ya que dice que canta para hacer disfrutar y disfrutar usted misma, ¿qué es lo que siente cuando cantas?

Es como un alivio, un descanso, una paz... Después de todo, uno va luchando, sales al escenario y es como «por fin he llegado aquí». Realmente, los nervios se han convertido en satisfacción al llegar donde querías.

¿Qué cantantes han sido referentes a la hora de desarrollar su carrera musical?

Para mí, sin duda, mi gran referente es Camarón de la Isla. He hecho un disco versionando a muchos cantaores flamencos de los que por supuesto, también he aprendido mucho. Pero sobre todo, Camarón es uno de mis principales referentes.

Ha sido nominada dos veces a los Grammy Latino. ¿Qué ha supuesto esto, tanto para usted, como para su carrera?

Esto me ha ayudado fundamentalmente a ir a un sitio, y es que si dices que estas nominada a los Grammy pues es como que la gente te toma más en cuenta. Y no entiendo muchas veces por qué. Pero bueno, a los Grammy yo les estoy muy agradecida porque saqué un disco y no me esperaba esta acogida. Era un disco que no esperaba salir en la radio, no esperaba hacerse comercial, yo sólo buscaba hacer lo que me apetecía. No pensé en sonar donde soné. En sí, los Grammy te dan un empujoncito.

¿Cómo ve el panorama actual del cante flamenco?

Yo lo veo muy bien. Lo único es que a las figuras ya más antiguas no se les están dando la oportunidad. Están en casa, porque quizás ya no han podido adaptarse a las nuevas formas de divulgar el flamenco. Y me gustaría que se les diesen más oportunidades ya que fueron y son grandes artistas.

¿Considera que el flamenco tiene buena acogida entre el público joven?

Yo creo que sí. Me considero un ejemplo de mujer en el flamenco que atrae a la mujer joven. La gente joven viene a verme porque mi flamenco es más contemporáneo, lo he adaptado a la época y las chicas jóvenes de 16 años, por ejemplo, se sienten atraídas por este estilo musical.

¿Qué nuevos proyectos tiene en mente?

Espero sacar un nuevo disco, también tengo ganas de ir a América y seguir caminando. Siempre sin ambiciones desmedidas, siendo conscientes de lo que deseamos alcanzar.

¿Qué tiene pensado para el próximo concierto que ofrecerá el 7 de diciembre en el Teatro Cervantes?

Quiero hacer un recorrido por toda mi discografía. Será el último concierto de esta gira, después me tomaré unas pequeñas vacaciones. En el Cervantes quiero destacar los mejores éxitos de los cuatro discos que he publicado hasta el momento.

¿Qué es para usted el triunfo?

Hay gente muy famosa a la que vemos y pensamos «qué bien les va», pero a lo mejor esa persona se siente fracasada por que su ilusión a lo mejor era formar una familia y no pudo tenerla. El éxito es muy relativo. Ser exitoso para mí es tener salud, que te vaya bien en la vida y poder vivir de lo que te gusta. A mí me encanta lo que hago, no tengo grandes lujos, pero soy feliz porque hago lo que me gusta.