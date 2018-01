El diseño, musas y creadoras, cultura 3.0 y el circo, temas para La Noche en Blanco

La temática de la undécima Noche en Blanco podrá elegirse a partir del próximo lunes 15 de enero y hasta el 24 de enero basándose en las cuatro propuestas ofrecidas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga: el diseño, musas y creadoras, la cultura 3.0, y el circo.

El tema de musas y creadoras recoge el espíritu de un acuerdo del Consejo de la Mujer en el que se quiere poner de relieve la presencia de la mujer en el mundo del arte y la cultura, según han recordado desde el Ayuntamiento de Málaga a través de un comunicado.

Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de la edición del pasado año y, por ello, invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar.

La cita con la cultura se celebrará el sábado 12 de mayo de 20.00 a 2.00 horas y, por tercer año, la ciudadanía será la encargada de elegir el lema sobre el que girará.

La Noche en Blanco 2018, como ya es habitual, volverá a ser un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.



Facebook, juntas de distrito y archivo municipal

Las votaciones podrán realizarse hasta el 24 de enero, de dos formas, como son a través de Facebook pulsando 'Me Gusta' a la idea que se quiera elegir o de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal.

En relación con las juntas de distrito, en cada una de las once hay una urna con una papeleta donde aparecen los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un Me Gusta en Facebook, un voto.

Por otro lado, han explicado en la red social Facebook se publicará un post de La Noche en Blanco Málaga que presenta cuatro imágenes, cada una de ellas contiene uno de los temas de La Noche en Blanco que hay que se puede elegir.

Para ello, hay que darle al 'Me gusta' de la imagen que contenga la temática que se quiere votar y se votará correctamente si se le da 'Me Gusta' a la imagen que contenga la temática que cada uno prefiera, por lo que no servirá si se le da a 'Me Gusta' al post completo, ya que en este caso no se estará realizando ninguna votación.

Sólo contarán los 'Me Gusta', no cuentan ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook a través del 'Me Gusta' se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2018. Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las Juntas Municipales de Distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.



La Noche en Blanco 2017

La Noche en Blanco 2017 contó con el patrocinio de la Fundación Bancaria Unicaja e Ingenia y en ella participaron y se implicaron instituciones públicas y privadas, asociaciones, colectivos y establecimientos comerciales.

Además, presentó como novedad una aplicación propia de la Noche en Blanco gracias a Ingenia, que resultó muy seguida y contó con 4.654 descargas en los dispositivos móviles. De igual modo, las redes sociales jugaron también un papel fundamental en la difusión, de tal manera que el hashtag #NocheenBlancoMLG fue 'trending topic' llegando a alcanzar la segunda posición en la clasificación nacional durante el evento y llegando a más de un millón de personas desde su primera mención, según los datos ofrecidos por Trendinalia.