Juan Cassá afirma que un 91% de los acuerdos entre PP y C's están en ejecución

El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, ha hecho balance este martes de 2016 y ha valorado que se haya conseguido el 91 por ciento de ejecución de las propuestas del acuerdo entre la formación naranja y el equipo de gobierno del PP en relación con el presupuesto de este ejercicio; mientras que de la modificación presupuestaria de agosto esta es de un 88 por ciento.

"Somos muy exigentes, estamos encima del equipo de gobierno para que cumpla sus compromisos y hacemos seguimiento técnico financiero de todo lo que proponemos y eso es muy difícil de superar", ha afirmado Cassá, que ha estado acompañado en rueda de prensa por el viceportavoz de C's, Alejandro Carballo.

Así, han dado cuenta de los logros y los principales aspectos negativos de este 2016, dejando claro que "hemos demostrado que C's no regala nada, pero no nos gusta poner palos en las ruedas de la ciudad, y con una postura responsable se está avanzando en este mandato", ha detallado Carballo.

"Ciudadanos no piensa en medidas cortoplacistas sino a medio y largo plazo, que son las que realmente dan sus frutos. Esta ciudad tiene que liderar dentro de España, porque estamos preparados", ha sentenciado, por su parte, Cassá.

De igual modo, Cassá, sin querer entrar en más detalles, ya que la negociación con el PP sobre los presupuestos municipales "está muy avanzada" y "estamos ya en los últimos flecos", ha señalado que se contemplan más de 70 propuestas de la formación naranja por un valor estimado de unos 27 millones de euros, "no solo destinado a grandes proyectos sino microactuactuaciones en distritos". Así, ha esperado que en dos o tres semanas sea vea el acuerdo con el equipo de gobierno.

Por otro lado, el portavoz de C's en el Ayuntamiento ha valorado que este 2016 "ha sido un año de consolidación de proyectos de Ciudadanos en Málaga". En este sentido, ha recordado que la formación naranja tiene un modelo para la ciudad, "basado en lo verde, en la eficiencia energética, en la economía productiva y los espacios urbanos de calidad", además de una "apuesta decidida por el turismo de lujo y cultural y basada también en el i+d+i".

"Creemos que somos el partido del sí; muy exigentes, pero a la vez negociadores", ha incidido, al tiempo que ha hecho hincapié en la estabilidad, lo que ha considerado "fundamental" y que se consigue, a su juicio, "siendo leales al equipo de gobierno y la ciudad y también siendo fiscalizadores". .

En materia política, ha señalado que este año ha estado marcado en el Consistorio por los dos cambios de portavoces --de PP y PSOE--, por la llegada del concejal no adscrito y "la presión al alcalde, Francisco de la Torre, para que se fuera al Congreso dejando la vacante de la Alcaldía".

En este punto, ha recordado el acuerdo con el PP y ha vuelto a insistir en que es "fundamental que finalice --De la Torre-- el mandato porque da estabilidad", lo que repercutirá en la reactivación de la economía en la ciudad, ha señalado.

Por otro lado, ha explicado que se ha puesto en marcha la Oficina de Atención a los ciudadanos y a profesionales; ha valorado lo que "ha cambiado en el Consistorio" como las comisiones de investigación, de Limasa y Art Natura, entre otros; y "lo que parecía impensable" en la Casona del Parque, como es que los directores de distritos fueran funcionarios, recordando "los duros choques que tuvimos con el equipo de gobierno" para cumplir lo que se firmó.

En relación con el acuerdo de investidura, también ha incidido en el ahorro en sueldos de gerentes. "Tenemos que bajar grasa de la administración y ganar músculo", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "también lo hemos hecho amortizando seis entes".

En este punto, también ha valorado la bajada en impuestos; el bono anual de la Empresa malagueña de Transportes, entre otras medidas, todas "importantes", además del plan de reforestación de parques periurbanos; el plan Monte Gibralfaro, del que ha dicho, en enero se van a invertir 250.000 euros en adecentar el espacio; y la llegada a sacrificio cero, avanzando que se contempla una partida importante en presupuesto de 2017 para alcanzarlo.

Asimismo, ha anunciado que se presentará próximamente la oficina de patentes y apoyo al emprendimiento tecnológico; ha valorado la puesta en marcha de Málaga Pass y la apuesta "decidida" por la peatonalización, además de destacar el fomento del atletismo escolar, destacando que "la mejor inversión de un país es en la educación"; y el apoyo a tradiciones y fiestas, como la Semana Santa, la Feria o el carnaval.

ASPECTOS NEGATIVOS



Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos ha hablado sobre los aspectos "más negativos" en 2016, citando, entre ellas, "el problema de Limasa, que no sabemos qué va a pasar y es la gran mancha de Francisco de la Torre".

Asimismo, se ha referido a otras cuestiones "que consideramos que no se avanzó, como es el problema de las natas en Málaga", precisando, no obstante, que sí se ha hecho en concienciación, pero "no ha sido suficiente y los problemas persisten".

En aspectos negativos también ha citado los relacionados con el urbanismo, como son, entre otros, el Astoria, el hotel de Moneo, y los antiguos terrenos de Repsol. Además, ha precisado que "no ha sido el año del Polo Digital y no compartimos las formas que se han llevado a cabo"