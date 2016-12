Promálaga creará un fondo de inversión para empresas tecnológicas

­El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, creará un fondo de inversión para empresas de innovación tecnológica para conceder créditos que permitan el relanzamientos de esas empresas. Denominado programa CoInvierte Málaga, servirá para apoyar entre 10 y 40 proyectos, y contempla la concesión de préstamos participativos a todas aquellas empresas tecnológicas que tengan un proyecto empresarial viable y escalable.

El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, presentaron el programa CoInvierte Málaga que tiene, entre otros objetivos, el de lograr un desarrollo del ecosistema de inversión en Málaga que ayude a atraer el interés de los inversores especializados en empresas con un elevado potencial de crecimiento. La coinversión se llevará a cabo con socios inversores que hayan sido seleccionados con anterioridad.

CoInvierte se crea bajo el paraguas de «open innovation» o un modelo colaborativo de innovación. La característica principal es que no se trata únicamente de un programa para inyectar capital, sino que aporta un valor añadido en el concepto de know how (forma de transferencia tecnológica y experiencia de los inversores potenciales).

Los préstamos participativos consisten en un tipo de servicio bancario en el que se acuerda el préstamo con una entidad financiera; también participan en él otras entidades. El importe mínimo del préstamo es de 25.000 euros y el máximo de 100.000.

Un mismo inversor podrá coinvertir en un máximo de cuatro proyectos diferentes por convocatoria, con un importe máximo de inversión de 200.000 euros.

Los beneficiarios del programa CoInvierte serán empresas innovadoras de base tecnológica con ánimo de lucro, y que tengan un plan de negocio de crecimiento y consolidación. Además, estas empresas deben presentar un inversor privado acreditado por Promálaga que vaya a aportar, al menos, el mismo importe que se solicita como préstamo.