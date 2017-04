La cara más positiva del ictus

Cuenta con testimonios y mensajes de casi medio centenar de actores, cantantes, profesores y deportistas vinculados con Málaga - El objetivo principal, difundir esta enfermedad, la principal causa de mortalidad entre las mujeres

Cristina Plazas, Catanha, Falete, Ángel Garó, Eduardo Velasco, Carlos Olalla, Susana Córdoba, David Muro... artistas, deportistas, actores, cantantes, locutores, profesores... casi medio centenar de colaboradores ha participado en el libro Demos la vuelta al ictus (ediciones Ende, 10 euros), a beneficio de la Asociación Mercader en Ayuda a Pacientes de Ictus Cerebral y Familiares después del Servicio Hospitalario.

La obra, con una portada llena de optimismo realizada por Ángel Idígoras y encabezada por un emocionante prólogo del actor malagueño Juan Manuel Lara, se presentó en Málaga el pasado 3 de marzo y ya está a punto de reimprimirse porque la primera tirada de 200 ejemplares está casi agotada.

«No se trata solo de conseguir dinero sino de que la gente se conciencie», cuenta Rocío Calderón, voluntaria de esta asociación malagueña fundada hace dos años por Alberto Burgos Mercader, cuya madre, Isabel Mercader, tuvo un ictus cerebral.

Como recalca Rocío Calderón, es necesario divulgar al máximo esta enfermedad, que ahora mismo es la primera causa de mortalidad entre las mujeres, «por encima del cáncer de mama» y además, añade, se estima que uno de cada seis españoles la sufrirá.



Cómo prevenir el ictus

El propio libro está lleno de testimonios y mensajes que ayudan aprender más sobre esta enfermedad. La asociación, en estos dos años de vida, no ha dejado de multiplicarse por toda la provincia con una legión de actos. Por eso, las presentaciones del libro van acompañadas de charlas de prevención.

Como resume Rocío Calderón, «la hipertensión hay que cuidarla mucho y si tomas medicación para controlarla no hay que dejarla. También hay que controlar el colesterol y llevar hábitos saludables, con comida sana y ejercicio diario. Esto no quiere decir que no te vaya a ocurrir, pero las posibilidades van bajando».

En caso de que el ictus cerebral se produzca, subraya que, «al llamar al teléfono de urgencias, es vital decir código ictus para que cuando la persona llegue al hospital lo tengan todo preparado, porque el tiempo es primordial, los minutos cuentan porque se trata de oxígeno que no llega al cerebro y cuanto más tiempo pase, las secuelas son importantes».

En cuanto a los síntomas, algunos como que la persona no pueda levantar los dos brazos o ambas piernas, la boca ladeada o el habla poco inteligible.

La asociación, que cuenta con una sede en Málaga (el área de Participación Ciudadana, en Tabacalera) y acaba de cerrar un acuerdo con la Diputación en Pizarra para atender el Valle del Guadalhorce, también ofrece asesoramiento psicológico y rehabilitación, y además ha firmado acuerdos con empresas para que los socios tengan descuentos en la atención psicológica y terapéutica, entre otras.

Además, también tiene voluntarios que visitan a los enfermos a domicilio.

Dar la vuelta al ictus quiere que los lectores se familiaricen con esta enfermedad. Para conseguir la obra solidaria, pero también para contactar con la asociación malagueña, pueden llamar o enviar un whatsapp al 627 71 23 64, «hacen un ingreso en la cuenta de la asociación y por 2,20 euros más lo reciben en su domicilio en cuatro o cinco días», señala.

Rocío Calderón detalla que el libro ya se ha enviado a lectores de Argentina, Suiza y medio centenar de ejemplares ha ido a Canarias.

La promoción del libro está acompañada de sendos vídeos en youtube de 1 y 5 minutos y la asociación trata de que la prevención del ictus sea una de las doce causas del año de alguna cadena de televisión.

También se prepara la presentación del volumen en un teatro madrileño y la asociación quiere en el futuro realizar un cortometraje sobre la enfermedad, así como torneos solidarios de pádel y de fútbol. Todo, por difundir el conocimiento del ictus cerebral y la prevención.