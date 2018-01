"Algunas infecciones de lentillas han acabado en trasplantes de córnea"

Los últimos 25 años han sido decisivos para avanzar en esta área y algunas de las técnicas que se aplican en Málaga están en la línea de los grandes hospitales de referencia norteamericanos

En una de las 13 consultas de la planta de Oftalmología del Hospital Civil nos recibe el doctor Villalvilla.

Con algo más de 49.100 consultas pasadas, el servicio de Oftalmología aumenta su cifra con respecto al año pasado (3,3%).

Este año vamos a estar en torno a los 50.000 pacientes vistos y es por todo un poco. Es cierto que la oftalmología ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años, en cuestión a tratamientos y resultados y, por otro lado, hay más conciencia social. Hay patologías que no tenían tratamiento como la degeneración macular y desde hace unos siete años hay. Ahora hacemos unas 2.000 inyecciones intraoculares en consulta, sumado con el queratocono, que ha subido mucho su prevalencia, o las cataratas...Ves que los números aumentan.

¿Cuáles son los principales problemas que llegan a consulta?

Lo que más llega es revisión rutinaria y la inmensa mayoría no tienen nada importante. Hay mucha incidencia de glaucoma, una enfermedad muy silenciosa que a largo plazo puede dejar a un paciente ciego. Hay mucha demanda en este centro de desprendimiento de retina y de patología de la mácula porque eso no se hace en los comarcales, solo en el Clínico y nosotros.

Las revisiones el principal motivo. ¿Nos cuidamos la vista?

Cada vez nos cuidamos más. En los últimos 15 o 20 años hay mucha más sensibilización social.

La tecnología, el uso de dispositivos móviles, tabletas... ¿Afecta o fomenta la aparición de problemas oculares?

En Hong Kong se hizo un estudio muy grande ya que la miopía es muy frecuente en Asia, sobre todo, en China ,y la conclusión fue que en todos los pacientes que utilizaban de manera excesiva los equipos electrónicos podía fomentar el crecimiento de esa miopía. Pero no fue concluyente al final. Nosotros no recomendamos a nadie que deje de trabajar en un ordenador pero no se puede estar 12 horas delante de un ordenador. El ojo tienen que enfocar y en unas condiciones de luz que quizá no sean las mejores... Pero decir que es malo, tampoco lo es, ni favorece la aparición de ningún problema.

¿Cuáles son las patologías con mayor incidencia en Málaga?

Las que se ven no difieren del resto de España. Quizá por la incidencia del sol, la temperatura o el clima se de más «pterigión», una formación en el blanco del ojo que se mete en la córnea. También el ojo seco por las condiciones que hay, a pesar de la cercanía del mar, lo cual debería favorecer. El ojo seco es más común a partir de los 55 o 60 años en mujeres postmenopáusicas.

¿Y las intervenciones quirúrgicas que más se llevan a cabo?

Con mucha diferencia las cataratas. No hacemos más cataratas que otros hospitales. Nos comparamos con hospitales como el Virgen de la Macarena o el grande de Canarias y no hacemos más que ellos lo que pasa que las cataratas han aumentado mucho simplemente porque la gente vive más.

¿Y nuestros mayores?

La catarata es lo que más vemos con respecto a problemas quirúrgicos. También vemos mucho ojo seco y desde que se trata la degeneración macular asociada a la edad también aparece. Ha aumentado mucho porque ahora se puede tratar. Hace tan solo diez o quince años no se podía tratar. No se cura pero podemos pararla. pacientes que ahora mismo estarían ciegos y que comenzaron a tratarse hace cinco años mantienen la visión.

¿Qué beneficios aporta usar gafas de sol homologadas?

Son muy útiles porque a largo plazo nos van a prevenir de dos cosas. Las cataratas están asociadas con el exceso de rayos ultravioletas y la degeneración macular es más frecuente entre los pacientes que han trabajado al aire libre y se exponen más al sol.

¿Y el uso de lentillas?

Las lentillas bien llevadas les ha facilitado la vida a mucha gente pero eso no quiere decir que se puedan usar todo el día. La mayoría tienen un uso de ocho horas y hay gente que hace barbaridades. No respetan las horas, no las limpian en las disoluciones desinfectantes, se bañan en piscina o playa con lentillas, salen de marcha con lentillas...Es una barbaridad. Vemos infecciones tremendas por lentillas y algunas han acabado en trasplante de córnea. Las lentillas son fantásticas pero no hay que abusar de ellas. Aquí hay un bicho que se llama acanthamoeba que está en embalses, en lagunas y sitios de agua dulce y genera queratitis. La incidencia es pequeña, en los últimos cinco años hemos tenido una aquí, pero esa una está en trasplante de córnea.

El Banco de Ojos presentó hace poco la implantación de nuevas técnicas.

Recibía córneas donantes y cada vez más se intenta sacar la capa anterior y posterior de la córnea para aprovechar mucho más el tejido, lo cual reduce muchísimo los rechazos ya que no se trasplanta entera.

¿Cómo está Málaga en cuestión de trasplantes de córnea?

Muy bien. Empezó con penurias y dificultades pero ha ido mejorando y creciendo. Sobre todo es que ahora estamos haciendo más lamelares que completos y eso está en sintonía con lo que se hace en los grandes hospitales americanos.

¿Cuál es el objetivo del Banco de Ojos?

El principal objetivo que empezamos a cumplir ahora es la preparación de los injertos. Los trasplantes lamelares exigen una preparación previa que es compleja. Hay que preparar la córnea, hacerla como un pergamino que se mete en una pipeta que ya está lista para ser implantada y eso, no solo es lo que estamos haciéndolo para nosotros, sino que servimos a otros hospitales de la zona.

¿Formáis parte de algún proyecto interesante?

Estamos en varios ensayos clínicos que afectan al injerto o el ojo seco y estamos en colaboración con el centro de Holanda pero no hay financiación.

¿Qué servicios ofrece el Civil y nutren a toda la provincia?

Aquí atendemos oftalmología infantil. El Clínico no tiene y toda la patología compleja ocular y oftálmica infantil va para nosotros. No se ve aquí, se ve en el Materno Infantil pero depende de nosotros. En el Clínico y aquí hacemos lo mismo salvo que en el Civil hacemos trasplante lamelares que en el Clínico aún no se hace.

¿Son suficientes los servicios que tenéis para cubrir vuestras necesidades?

Hace falta más siempre. Más que personal pero , sobre todo, instalaciones. Los quirófanos son fantástico y se hicieron hace unos 15 años pero tenemos un defecto y es que todavía no hemos conseguido mejorar la planta de Oftalmología del Hospital Civil. Es de los años 50 y solo aquí se ven más de 200 pacientes.