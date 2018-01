Los vecinos quieren parking en el mercado de Huelin

Raúl Jiménez aboga por reformar en tres fases, como alternativa

Las expectativas para el Mercado de Huelin han ido a la baja en los tres últimos programas electorales del PP: Si en 2007 el compromiso era la construcción de un nuevo mercado con aparcamiento, con la colaboración de Smassa; en 2011 no se menciona el aparcamiento, aunque sí el nuevo mercado, en colaboración con la Junta y en el programa de 2015 ya solo se habla de rehabilitar el actual, también con financiación autonómica compartida.

«Ya no es época de vacas gordas, el Ayuntamiento no puede hacer frente a ese tipo de inversiones y Huelin se ha quedado fuera», concluye Andrés Jiménez, secretario de la asociación de vecinos Torrijos de Huelin.

Como la semana pasada informó La Opinión, ya están licitadas las obras municipales, por 541.000 euros, para sustituir el tejado de uralita y reforzar la estructura del Mercado de Huelin, inaugurado hace ahora 40 años, en 1978, por el alcalde Luis Merino, como ayer mismo recordó el exedil a este periódico.

Para Francisco Moya, presidente de la asociación de vecinos, las obras anunciadas no son la solución sino un parche. «El tema es tapar boquetes y bocas, pero si no tenemos aparcamiento, no sirve de nada ningún proyecto», destaca, al tiempo que criticó la posible semipeatonalización de los laterales del mercado, «que nos quitarían muchos aparcamientos».

El presidente subraya que el gran problema del barrio, algo que acusan vecinos y comerciantes, es la falta de aparcamiento, por eso la propuesta vecinal, que mantienen desde hace más de una década, es construir un nuevo mercado, con dos plantas subterráneas de parking, mientras la primera planta se destina a espacio para los mayores del barrio y biblioteca. «El temor de Smassa es que no se vendan pero ¿cómo no se van a vender aparcamientos en Huelin con la necesidad que hay?», se pregunta Francisco Moya, que subraya que hay muchas fórmulas para costearlo: «Se pueden buscar y Smassa, más que nadie».

El dirigente vecinal también cree que hay sitios posibles para emplazar el mercado provisional mientras durasen las obras como los solares junto a Tabacalera o los terrenos de Repsol.

En cuanto a la financiación, considera que hace falta «un político que meta la cabeza en la olla, porque se puede pedir financiación a la UE, al Gobierno central... a cualquier sitio».

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de la Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, reconoció ayer que el mercado es «el centro comercial y neurálgico del barrio» y recordó que el proyecto inicial del Ayuntamiento era hacer algo parecido al nuevo Mercado del Carmen, en El Perchel, con parking, mercado nuevo y edificio social. El problema, el coste: 20 millones de euros. Un segundo problema: dónde ubicar el mercado provisional porque, señala el concejal, ya no se puede junto a Tabacalera, porque se va a construir próximamente y en cuanto a Repsol, «habría que ir a la parcela de arriba, y ya no sería Huelin».

Raúl Jiménez apunta incluso a un traslado temporal de dos o tres años a los nuevos mercados de Teatinos y Campanillas, mientras durasen las obras. De cualquier forma, «como alternativa a un proyecto estancado, por ambicioso», abogó por una reforma total del actual que podría hacerse en tres fases, con los puestos de forma temporal en la calle Infantes, cortada al tráfico. También indicó que ha trasladado a los vecinos una «propuesta personal modificable» para que sean compatibles bares con los puestos.

Por su parte la concejala de Reactivación Económica, María del Mar Martín, recalcó la dificultad de un aparcamiento y en todo caso señaló que el mercado debería reformarse «por fases».