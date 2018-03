Ciudadanos alerta de que no se dan las condiciones para aprobar los presupuestos

Bajan las aguas revueltas en el Ayuntamiento de Málaga. El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha dado este lunes una rueda de prensa, acompañado por el edil Alejandro Cerballo y la asesora de Medio Ambiente de la formación, Beatriz González, en la que ha dejado claro que su partido no apoyará las cuentas de 2018 si el PP, al que apoya en el gobierno de la ciudad, no cambia de actitud y sale de "la inacción". "Si hoy tuviera que tomar una postura definitiva, no estaríamos en condiciones de apoyar los presupuestos de 2018", ha declarado.

Cassá ha recordado que remitió al equipo de gobierno 61 propuestas para incluir en los presupuestos de 2018 el 20 de diciembre pasado y aún no ha obtenido respuesta. Asimismo, en estos 75 días de negociación, ha declarado, las líneas naranjas puestas para dialogar no han experimentado avances significativos. "Nos encantará dar el sí a los presupuestos. Hoy no se dan las condiciones para hacerlo", ha declarado.

"Detectamos mucha confianza en De la Torre y su equipo. Aquí se da por hecho que Ciudadanos los apoyará siempre. No si no se cumple con nosotros. ¿Estabilidad? Toda. Cheques en blanco, ni uno. Si el PP no cumple con los malagueños y con Ciudadanos se va a complicar mucho el futuro", ha reseñado el portavoz, quien ha añadido: "Hemos mostrado mucha paciencia. Pero se nos ha agotado. Los debates sobre el candidato han desconcentrado al PP y esto lo están empezando a pagar los malagueños, cosa que nos preocupa. ¿A qué se ha dedicado el PP en los últimos meses? Desde luego que no a cumplir con Ciudadanos, mucho menos a cumplir con la ciudad. Las líneas naranjas eran para empezar a negociar, pero el PP no se ha ganado nuestra confianza ni en la negociación ni en la gestión de Limasa, Bomberos y Gibralfaro; ahí no ha sido capaz de generar nuestro apoyo", ha incidido.

Cassá ha lamentado que, en el caso de Gibralfaro, el "pobre" balance es el de unas obras (400.000 euros) sin empezar contratadas por Medio Ambiente, que debían haberse desarrollado el año pasado, ha añadido. "Sin embargo, Urbanismo ni siquiera ha terminado la redacción del proyecto de conexión entre Mundo Nuevo y la calle Agua, que debe tener un reflejo en unas obras valoradas en cinco millones de euros", ha declarado.

El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, señaló que en el caso del conflicto de bomberos, el equipo de gobierno no tiene "ninguna intención de desbloquear" nada, pese a que hace unos meses se sentaron las partes a la mesa.

Beatriz González, por su parte, ha puesto el acento en Limasa. "Conocemos la intención de renovar la flota y aumentar efectivos. O sea, de aumentar la actual Limasa. ¿Han empezado a redactar el pliego de la parte privada? Nos tememos que no. Ni siquiera han convocado un consejo de administración del pasado verano. Y eso que en la prórroga exigimos que fueran trimestrales. ¿Es que hay que algo que ocultar con los costes de Limasa?", se ha preguntado.

Cs exige que las cuentas de 2018 recojan una partida para la solución híbrida decidida para la empresa, así como también habrá de recoger cómo afectará el revés judicial que obliga al Ayuntamiento a reconocer a los trabajadores los derechos del convenio de 2010. "Desde luego, no es Limasa un asunto en el que la ciudad se pueda permitir levantar el pie, pero nos parece que precisamente la continuidad de De la Torre puede ser un freno para una Málaga más limpia", ha concluido.

Sobre los terrenos de Repsol, la formación naranja da por bueno, al menos por el momento, el inicio de los estudios de contaminación tanto del subsuelo como de las aguas subterráneas por parte de dos empresas, pero las cuentas próximas deberán recoger más avances tanto para descontaminar como para redactar el proyecto de parque de 130.000 metros cuadrados, ha añadido Cassá.