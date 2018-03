"El mundo online es una oportunidad para las pymes"

La transformación digital es el camino para diferenciarse y llegar a más mercado, según explica este experto. Una apuesta que muchos ven pero que no tienen tan claro a la hora de dar el paso.

¿Qué se persigue con este tipo de iniciativas?

Hemos identificado que en la pequeña y mediana empresa hay unos temas que han adquirido mayor importancia y uno de ellos es la transformación digital. Antes incluíamos la internacionalización y el mundo digital pero no con la profundidad que necesita actualmente. Ahora tenemos dos seminarios, uno sobre internacionalización y otro sobre la transformación digital para dotar de herramientas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan competir. Lo enfocamos como el único programa a nivel nacional dentro de una escuela de prestigio relacionada con la dirección de empresa y con la particularidad de que se abordan las mismas decisiones que en una multinacional pero sin los recursos y expertos que tiene una empresa multinacional. En la pyme este cambio lo lidera el propietario de la empresa y la forma de implementarlo es diferente.

¿Es consciente la pequeña y mediana empresa de la necesidad de ir hacia la tranformación digital?

Sí están concienciados. Son conscientes desde el punto de vista teórico pero ejecutarlo no lo ven. Nosotros intentamos transmitir que es una variable competitiva y el que no se meta y asuma esas reglas del juego lo tiene muy complicado. Animamos a que de una u otra manera se metan y aprendan de los errores que cometan. No tienen estrategia global, son actuaciones individuales que desde el conjunto de la empresa no siempre son coherentes y para ello les damos herramientas. La mayor dificultad está en plantear para que se realice en un corto y medio plazo.

¿Cómo está el empresario malagueño en esta materia?

En relación con otras provincias de Andalucía y otras zonas de España, Málaga está más desarrollada. El empresario está más mentalizado, la duda es cuánto de esa preocupación pasa a la acción. El mundo online es una oportunidad para las pymes, algunas son capaces de detectar oportunidades que otras no para hacer las cosas mejor, para diferenciarse y llegar a más mercado.

¿Qué otros puntos hay que tener en cuenta para alcanzar el éxito?

La internacionalización, la innovación y la transformación digital son los pilares de las pymes, tres pilares de desarrollo basados en la profesionalización de la pyme porque el paso de negocio a empresa es a veces el más dificil de dar. Procesos repetibles, tratar clientes, plan comercial... Labores que se hacen de manera intuitiva y que sustituimos por el conocimiento.