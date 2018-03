Movilidad precisa más datos para conocer el tráfico en la zona del tercer hospital

El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha concluido en su primer informe para analizar el tráfico y los accesos del futuro hospital, que iría ubicado en los terrenos de La Noria detrás del Materno Infantil, que la información facilitada es escasa y necesitará un estudio más detallado.

Los datos se expusieron ayer en el Consejo de Salud de área, donde se hizo un nuevo borrador del informe sobre el tercer hospital,según informó UGT, y Movilidad concluyó que ya existen situaciones de congestión en según qué zonas. Además, se ha estimado un incremento en hora punta en torno a 800 vehículos por hora. La oferta actual de aparcamientos no es suficiente, y al desconocer para cuántos vehículos tendría que ser el nuevo aparcamiento, si es que lo hay, y cuáles serán sus accesos, no se puede conocer cuál será el impacto real dentro del tráfico. «Este aspecto es relevante a la hora de valorar la afectación sobre la movilidad», informaron. «Como se ignora el origen de esos viajes, no es posible ubicarlos en la trama viaria actual. Lo que justificaría la necesidad de un estudio de movilidad donde se trabajara sobre una matriz O-D en el ámbito de influencia del hospital, que determinara la influencia-oportunidad de las infraestructuras y actuaciones urbanísticas previstas en el entorno y propusiera aquellas que fueren necesarias en base al nuevo escenario que supone el equipamiento que nos ocupa».