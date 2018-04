El PSOE exige al Gobierno que baje el IVA de las peluquerías del 21 al 10%

El PSOE quiere que el Gobierno central rebaje el IVA de las peluquerías. La diputada malagueña Begoña Tundidor presentó ayer una reivindicación que no es nueva para los socialistas, pero que, hasta el momento, no ha sido atendida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ya, en 2017, el grupo en el Congreso presentó una proposición no de ley (PNL) para que el tributo pase del 21 al 10%. Una petición que no salió adelante por los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Después de contemplar la bajada del IVA en el cine, los socialistas vuelven a la carga. Porque, según indicó Tundidor, la situación siguen siendo muy delicada. Habló de una pérdida de 1.600 empleos solo en la provincia de Málaga. Una cifra que se elevaría a 34.000 si se amplia a nivel nacional.

Tundidor criticó, en este sentido, que con el incremento del IVA el Gobierno de Rajoy pretendía aumentar la recaudación, pero no es algo que no se ha conseguido. Todo lo contrario. Según la diputada socialista se han cerrado muchos centros de peluquería y estética y se han perdido miles de puestos de trabajo, fundamentalmente empleos de mujeres entre 20 y 35 años. Para Tundidor, las cifras de las que dispone demuestran que la facturación ha caído desde los 5.000 millones de euros al año en 2011, hasta los 3.200 millones en 2016. En valores porcentuales, la caída equivale al 34%. «El PP debía mirar por los trabajadores», aseguró Tundidor que las más perjudicadas son todas mujeres: «Hay que recordar que estamos hablando de un sector muy feminizado, con una amplia presencia de mujeres. «Las dificultades tan grandes que ha tenido el sector se empiezan a ver desde que se subió el IVA. Ya tratamos de solicitar que se baje el IVA una vez, y ahora lo vamos a intentar otra vez», precisó.

Sobre el cierre de establecimientos, Tundidor habló de hasta 900 peluquerías afectadas en la provincia. En este punto, Tundidor resaltó el valor social que tienen las peluquerías para muchas personas. Sobre todo, para los ciudadanos mayores. «Es un lugar de encuentro para las personas mayores y esperamos que en la mínima brevedad de tiempo el Gobierno devuelva el IVA al 10%», sentenció.

También ofreció su visión el vicepresidente de la Asociación de Peluqueros de Málaga, José Fernández Plaza: «En un principio, empezamos a ver la luz. La mayoría somos empresas de uno o dos compañeros. Yo creo que el Gobierno ya no va a tener más remedio. Somos muchos».