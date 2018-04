Málaga muestra su repulsa por la sentencia de ´La Manada´

Al grito de "Tranquila hermana, aquí está tu manada", "El piropo también es un acoso", "Metralleta 'pa to' el que te someta", "El cuerpo no se toca", "Hermana no estás sola" o el repetitivo "Hermana, yo sí te creo" se ha gritado desde las 19.00 horas por más de 700 personas concentradas en la plaza de la Constitución, que una vez iniciada la marcha ha superado los dos millares de manifestantes, en protesta por la sentencia conocida hoy contra los acusados por violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016 y que han sido condenados a nueve años de cárcel por "abuso sexual continuado", pero no por violación, lo que ha levantado una oleada de indignación en toda España y numerosas reacciones políticas.

Colectivos y asociaciones feministas han convocado en numerosas ciudades de España concentraciones en protesta por la sentencia como la que se ha llevado a cabo esta tarde en Málaga, convocatoria que se ha realizado a través de las redes sociales después de conocerse el fallo de la Audiencia de Navarra, que ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada' pero les ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines.

Las más de setecientas personas concentradas esta tarde en la plaza de la Constitución de Málaga han expresado su indignación contra la sentencia y han mostrado su rechazo con improvisadas pancartas de cartón en las que se leía frases como "Hermana no estás sola", "La 'manada' somos nosotras" o "Mi cuerpo no se toca".

En la concentración se han coreado también lemas como "Vosotros, machistas, sois los terroristas" o "No es un abuso. Es una violación", con lo que han mostrado su total desacuerdo con la sentencia de la Audiencia navarra.

"Pedimos la pena máxima, no podemos dejar ningún resquicio. Hacen un flaco favor a las mujeres, porque lo que queda es que los hombres agresores pueden en cualquier momento agredir a las mujeres simplemente por el hecho de serlo. La organización de las mujeres ante este tipo de situaciones es importantísima", aseguraba esta tarde una de las asistentes a la marcha.

Los asistentes han entonado otros cánticos como "esta sentencia también es violencia", "no es no", "no es abuso, es violación", "no es un caso aislado, se llama patriarcado" y el repetitivo "yo sí te creo".

La convocatoria ha ido ganado afluencia a medida que pasaban los minutos y en las redes sociales se han difundido mensajes de apoyo a la víctima con los hashtag #AlertaFeminista y #SóloSíEsSí.

Las convocantes recalcan en sus mensajes en las redes sociales: "En San Fermín o en Alicante, pase lo que pase, nosotras te creemos" o "La ausencia de un NO no es suficiente. Sólo un SÍ libre y consciente produce el consentimiento".

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra el que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien abogaba por la absolución de los cinco jóvenes de los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación. Además, la decisión del tribunal es contraria a la petición de 22 años de la Fiscalía por agresión sexual e incluye el voto particular de uno de los magistrados que pide la absolución de los cinco acusados.