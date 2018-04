"Los padres son el eje principal para educar al menor en las redes"

Los casos de acoso sexting han aumentado considerablemente en los últimos años y con ellos, las visitas a especialistas por parte de los jóvenes junto a sus padres. Este acoso provoca en los jóvenes problemas a nivel psicológico, por lo que deben ser atendidos para que la situación no derive en una depresión o incluso llegar a consolidarse como un trauma. «Para evitar estas situaciones es recomendable que los padres sean capaces en primer lugar de hablar de sexo con sus hijos. Aquí llegan casos en los que el problema surge cuando los padres no saben como entablar este tipo de conversaciones», expresa la psicóloga María Ángeles Castillo.

De este modo, los padres son lo primeros en recibir consejo para poder atajar los problemas que se plantean cuando uno de sus hijos recibe acoso de este tipo. «Ellos deben hablar libremente de sexo con sus hijos. En esa edad, experimentar sin conocimiento es lo más normal, pero si tienen una base que parta de la información que les ofrecen sus padres, los riesgos disminuyen», asegura la psicóloga.

En cuanto a las redes, se recomienda que los padres no prohíban a los menores hacer uso de las mismas, pero si que se pide que eduquen a sus hijos de tal forma que sepan cuáles son los riesgos a los que se enfrentan para que no hagan un uso indebido de las mismas. «Si el padre explica al menor las cosas a las que se puede enfrentar cuando accede a internet, se puede evitar que se produzcan estas situaciones. Pero no podemos quitarles los dispositivos».

De entre todas estas redes, en las que más casos de este tipo se producen, según señala Castillo es en la reconocida Snapchat, Slingshot y Wisper. «En esta última los adultos suelen intervenir muy a menudo para quedar con los menores. Es un espacio bastante explicito».